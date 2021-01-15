02:26 (мск), источник: Известия
Одним мазком: диагностировать грипп и COVID будут одновременно
В России зарегистрировали
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В России зарегистрирована первая
Отдельный тест на каждый патоген всегда будет точнее, чем на их совокупность, считают ученые. Однако, по мнению специалистов, разработку стоит считать настоящей революцией на рынке диагностики.
В России появились тесты, позволяющие по одному биоматериалу узнать, болен человек гриппом или коронавирусом, выяснили «Известия». Как утверждают в компании «НекстБио», 3 декабря 2020 года они первыми получили регистрационное удостоверение на соответствующую систему (документ есть в распоряжении «Известий»).
— Мы зарегистрировали набор, который объединяет в себе диагностику коронавируса нового типа, гриппа А, гриппа В и субтипа Н1pdm09 (пандемического «свиного гриппа» 2009 года). Спрос на нашу разработку в России сейчас очень высокий, поэтому мы планируем сначала всю продукцию реализовывать на внутреннем рынке, затем — в СНГ и только потом — за рубежом. В Европе уже интересуются новинкой, — рассказал «Известиям» директор компании Олег Лавинюков.
Применять такие
— Мы занимались данной разработкой с апреля 2020 года. Уже через две недели первые партии пойдут в лаборатории. Дистрибьюторы решат, какие организации первыми получат
Через пару месяцев компания сможет производить миллион тестов в месяц, добавил Олег Лавинюков.
В Росздравнадзоре «Известиям» подтвердили регистрацию и допуск к обращению набора реагентов для выявления РНК коронавируса и вирусов гриппа А, В, субтипа H1pdm09 (пандемического) гриппа А методом
Сейчас процедуру государственной регистрации проходят наборы реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 и вирусов гриппа методом полимеразной цепной реакции компаний НПФ «Литех» и «ДНК-Технология ТС», уточнили в ведомстве.
«Известия» направили запросы в Минздрав и Роспотребнадзор с целью узнать, какие государственные структуры разрабатывают аналогичные системы.
Подобную
— За рубежом такой набор уже продается для лабораторной диагностики, но в России его пока нет. Стоит один образец немногим дороже обычного теста на коронавирус. В нашем случае — на 10−20%, — рассказал «Известиям» гендиректор компании Владимир Колин.
В
Скоро можно будет проводить одновременную диагностику, в том числе и на различные виды ОРВИ, отметили в новосибирской компании «Вектор-Бест».
— Мы закончили разработку
Известна комбинированная
— Американская
Подобные разработки в России заслуживают одобрения, в свою очередь, отметил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи профессор Александр Бутенко.
— Создание
При этом в подобной диагностике есть свои минусы. Отдельный тест на каждый отдельный патоген всегда будет точнее, чем на их совокупность, подчеркнул руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
— Совмещение в тесте коронавируса с вирусом гриппа А, В — это пока только начало большого пути. Люди болеют не только гриппом и коронавирусом, количество инфекций огромное. Иметь
Ученый не исключил возможность ошибок и недочетов на первых этапах этой революции. Вместе с тем, по его словам, через некоторое время люди будут пользоваться уже