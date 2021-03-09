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21:49 (мск), источник: РБК

Страны — лидеры по вакцинации населения от COVID-19. Инфографика

В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Кампания, как и в ряде других государств, началась еще в декабре. Мировые лидеры по примененным дозам вакцины — в инфографике РБК.

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Источник: РБК

Точное число провакцинированных людей известно не во всех странах. Например, власти Объединенных Арабских Эмиратов — страны, входящей в число лидеров по прививкам, — дают информацию лишь о числе примененных доз вакцины.

К 5 марта в России было использовано более 6,3 млн доз вакцины от коронавируса, подсчитал РБК на основе данных от региональных минздравов и оперштабов о числе граждан, получивших одну дозу, а также прошедших полный курс иммунизации.

По этому показателю страна находится на девятом месте в мире. Реальное число примененных доз в России может быть выше, так как не все регионы раскрывают число людей, получивших второй компонент препарата.

Источник: РБК
Мировым лидером по числу примененных доз в пересчете на численность населения стабильно остается Израиль.

К 8 марта показатель там достиг 97,8 доз на сто человек. Это не приравнивается к проценту иммунизированного населения: используемые вакцины вводятся в два этапа, то есть число получивших прививку людей фактически меньше, чем число использованных доз. Хотя бы одну дозу получило 55,2% населения Израиля, завершили курс иммунизации 42,6% граждан.

Справка
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Автор: Юлия Криган. При участии: Анастасия Антипова

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