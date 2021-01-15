Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 15 январяПервая фотография снежинки, появление Википедии и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
16Фотоконкурс памяти Андрея Стенина объявил лауреатов 2020 года
11Как северное сияние преображает шотландский ландшафт
11:09 (мск), источник: m24.ru

Метеорит взорвался над Иркутском

На высоте примерно 25 километров болид полностью сгорел.

Утром 15 января в Иркутске и пригороде наблюдали падение болида, который полностью сгорел в атмосфере Земли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора астрономической обсерватории ИГУ Сергея Язева.

«На видеозаписи видно, что это болид размером не больше куриного яйца. Его полет был сравнительно медленным. На высоте примерно 25 километров болид полностью сгорел», — рассказал специалист.

По словам Язева, такое случается довольно часто, что доказывает надежность атмосферы Земли.

Ранее сообщалось, что метеорит взорвался в атмосфере Земли над Камчаткой. Работа ученых по поиску сигнала вхождения объекта в атмосферу началась благодаря снятому очевидцами видео.

 Попова заявила что принятые в РФ меры против COVID-19 позволяют не думать о...
В Словакии ввели крупный штраф за вакцинирование от COVID-19 вне очереди
Минэкономики предложило запретить покупку банков государством
КНДР представила «самое мощное в мире оружие»
Ученые дали объяснение феномену повторного заражения COVID-19
«Всехный» папа: умер Борис Грачевский
Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 3,5 млн
Цены на сотовую связь вырастут на 15%
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Назван самый удобный для жизни город в мире
Проценко назвал фактор стопроцентной смертности при COVID-19
Авто
Бренды Lada и Dacia объединяются Обе марки получат единую платформу и серьезно сократят модельный ряд
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Салон красоты дома: 17 недорогих товаров, которые можно купить самому
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Gnezdo.ru
Красивая? А посмотрите на её мужа в возрасте
Какая национальность Елены Малышевой: фото родных
Наши звезды, родившие от чужих мужей
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Новости партнеров
Российский учёный готовит прорыв в освоении космического пространства
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Россиянин планирует рождение первого человеческого ребёнка в космосе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь