Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 3,5 млн

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Москве (5534), Санкт-Петербурге (3094) и Московской области (1361).
За сутки в стране зафиксировано 555 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 636 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлен 3 520 531 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 64 495 летальных исходов, выздоровело 2 909 680 человек.
Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что Россия находится на зимнем плато по COVID-19 и говорить о победе над коронавирусом еще рано.
14 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что до конца января в российские регионы поступит 2 млн доз вакцины «Спутник V».
До этого о поставке в регионы 600 тыс. доз вакцины от коронавируса заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса.
15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V».