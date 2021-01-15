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13:27 (мск), источник: Daily Storm

Он наш: в Австралии отказались убивать голубя Джо

Птица не представляет риска для биосферы, отметили в правительстве.

Источник: AP 2020

Обнаруженный в Австралии спортивный голубь из США, которого могли усыпить за нарушение законов об импорте, оказался местным — об этом Daily Storm сообщили в австралийском Министерстве сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды (DAWE). Профессионалам удалось поймать птицу и установить, что бирка на ее ноге фальшивая. В итоге голубю по кличке Джо ничего не угрожает — в ведомстве подчеркнули, что он не представляет угрозы местной биосфере.

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«В результате расследования ведомство установило, что голубь Джо, скорее всего, является австралийским и не представляет риска для биосферы. Мы выяснили, что бирка на ноге птицы является поддельной копией настоящей бирки. В связи с этим министерство не будет принимать каких-либо дальнейших мер по этому вопросу», — сообщили в DAWE.

Ранее в ведомстве допустили, что предположительно прилетевшего из США голубя придется усыпить, если окажется, что он представляет угрозу местной биосфере. В DAWE подчеркивали, что намерены по возможности вернуть птицу на родину.

Ранее СМИ сообщили о появлении в Австралии спортивного голубя, который предположительно прилетел из США. Истощенную птицу обнаружил на своем заднем дворе житель пригорода Мельбурна Кевин Сэлли-Берд. На ноге голубя мужчина нашел регистрационную бирку, согласно которой птица принадлежит заводчику в американском штате Алабама. Австралиец несколько дней выхаживал голубя, которого назвал Джо, и теперь птица находится на его участке, но не дает подойти к себе близко. Ряд СМИ писали, что власти Австралии могут усыпить птицу из-за законов об импорте.

Из-за уникальной фауны на материке в Австралии действуют строгие законы о ввозе животных на территорию страны. Звери и птицы обязаны проходить длительный карантин. Все вещи, которые использовались для ухода за животными во время содержания, после этого уничтожаются.

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