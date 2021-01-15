13:27 (мск), источник: Daily Storm
Он наш: в Австралии отказались убивать голубя Джо
Птица не представляет риска для биосферы, отметили в правительстве.
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Обнаруженный в Австралии спортивный голубь из США, которого могли усыпить за нарушение законов об импорте, оказался местным — об этом Daily Storm сообщили в австралийском Министерстве сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды (DAWE). Профессионалам удалось поймать птицу и установить, что бирка на ее ноге фальшивая. В итоге голубю по кличке Джо ничего не угрожает — в ведомстве подчеркнули, что он не представляет угрозы местной биосфере.
«В результате расследования ведомство установило, что голубь Джо, скорее всего, является австралийским и не представляет риска для биосферы. Мы выяснили, что бирка на ноге птицы является поддельной копией настоящей бирки. В связи с этим министерство не будет принимать
Ранее в ведомстве допустили, что предположительно прилетевшего из США голубя придется усыпить, если окажется, что он представляет угрозу местной биосфере. В DAWE подчеркивали, что намерены по возможности вернуть птицу на родину.
Ранее СМИ сообщили о появлении в Австралии спортивного голубя, который предположительно прилетел из США. Истощенную птицу обнаружил на своем заднем дворе житель пригорода Мельбурна Кевин