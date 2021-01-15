13:13 (мск), источник: ТАСС
Комитет Госдумы поддержал законопроект о «гаражной амнистии»
Как отмечали в «Единой России», документ касается почти 3,5 млн человек, которые владеют гаражами и землей под ними более 16 лет.
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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в пятницу дал положительное заключение на законопроект о так называемой гаражной амнистии до 2026 года. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Николай Николаев.
Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 16 декабря главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и первым
Законопроектом предусмотрен механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года.
Определен перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков. Предусматривается одновременный государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса гараж и на земельный участок под гаражом.
Как отмечали в «Единой России», документ касается почти 3,5 млн человек, которые владеют гаражами и землей под ними более 16 лет. В партии поясняли, что для оформления права собственности гражданам нужно будет подтвердить факт владения гаражом любым документом в органах местного самоуправления или МФЦ. Планируется, что процедура оформления будет бесплатной для малоимущих граждан.