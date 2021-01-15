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14:38 (мск), источник: РБК

Мурашко опроверг возможность не носить маски после прививки

Даже если кому-то уже сделали прививку и у него сформировался иммунитет, все равно придется носить маску. Укол защищает от тяжелого течения болезни, но не исключает возможности ее распространения полностью, заявил глава Минздрава.

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Источник: РИА "Новости"

Даже получившие прививку россияне будут обязаны носить маски в общественных местах. Это требование обязательно вне зависимости от уровня иммунитета, заявил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

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«Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», — сказал министр.

Накануне губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что привившиеся от коронавируса жители региона получат специальные бейджи, которые позволят им не носить маски. Кроме того, на Сахалине планировалось создавать «зеленые зоны» — организации, предприятия, учреждения, которые благодаря тотальным прививкам объявят безопасными с эпидемической точки зрения.

Опрошенные РБК эксперты скептически отнеслись к инициативе сахалинских властей.
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«Даже если человек получил прививку, иммунитет у него формироваться будет как минимум неделю. А если ему сразу выдать бейджик и разрешить не носить маску, он может заболеть и заразить других. Я понимаю, что таким образом хотят заманить людей вакцинироваться, но может быть, нужно найти другой способ», — отметил ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

А специалист по биоэтике философского факультета МГУ Елена Брызгалина указала на то, что введение подобных «отличительных знаков» может привести к дискриминации вакцинированных.

Массовая вакцинация препаратом «Cпутник V» в России стартовала в начале декабря. C 1 января россияне, которым сделали прививку, могут получить специальный сертификат (паспорт вакцинированного). Его можно оформить в личном кабинете на портале госуслуг.

Георгий Тадтаев, Егор Губернаторов

 Мурашко опроверг возможность не носить маски после прививки
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