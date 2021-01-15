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14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Француженка 3 года доказывала в суде, что она жива

До победы еще далеко.

Жительница Франции Жанна Пушен три года пытается доказать в суде, что она не умерла. Она побывала уже в нескольких судах, но пока так и не смогла вернуть себе статус «живого человека», сообщает AFP.

История «смерти» женщины довольно запутанная. Пушен владела небольшой клининговой компанией, но после проблем с бизнесом вынуждена была уволить нескольких сотрудников. Одна из уволенных женщин подала на Пушен в суд, требуя выплатить компенсацию в размере 14 тысяч евро. Это было еще в 2004 году.

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С тех пор Пушен засыпали письмами и приглашениями в суд для рассмотрения спора, но все сообщения женщина упорно игнорировала. Во время последнего процесса в 2017 году подавшая иск женщина сказала суду, что Пушен, должно быть, мертва, если за столько лет от нее не было вестей. Суд, даже не проверив этот факт, признал женщину мертвой и обязал ее мужа и сына выплатить компенсацию вместо нее.

Вскоре Пушен обнаружила, что ее паспорт, банковский счет, водительские права, медицинская страховка и прочие документы недействительны. Сейчас женщина боится лишний раз выходить на улицу, чтобы не попасть в ситуацию, когда ей понадобится удостоверение личности.

Адвокат, к которому обратилась Пушен, уверил ее, что истина будет восстановлена довольно быстро, но бюрократическая машина во Франции довольно неповоротлива.

За три года Пушен добилась только того, что ее «вычеркнули» из списка мертвых, но все еще не признали живой.

Анна Лысенко

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