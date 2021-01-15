Фото бабочки размером с ладонь напугало пользователей Сети

Жительница Австралии обнаружила во время уборки в доме засохшую бабочку гигантского размера, сообщает Daily Mail.
На снимках, которыми женщина поделилась в группе «Убирающие матери» в соцсетях, находка больше, чем ее ладонь.
«Это не совсем связано с уборкой, но кто-нибудь знает, что это? Нужно ли мне принять какие-то меры в доме, чтобы больше такого не находить?» — написала австралийка.
«Я сейчас ужас как напугана», — написала одна из читательниц в комментариях.
«Беги, ищи другое место для жизни», — пошутила вторая.
«Мой худший кошмар», — добавила третья.
Фотография мгновенно стала вирусной и породила жаркие споры. Одни пользователи предположили, что это гигантская цикада. Другие сошлись на версии, что на снимке богонгская бабочка (Agrotis infusa).
Эти ночные чешуекрылые из семейства совок известны миграциями на огромные расстояния. Однако дом австралийки находится в стороне от их привычного маршрута. Пользователи предположили, что бабочек, которые ориентируются по магнитным полям и лунному свету, могли ввести в заблуждение огни ночного города.