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16:14 (мск), источник: Газета.Ру

«КАМАЗ» Шибалова столкнулся в воздухе с вертолетом на этапе «Дакара»

Грузовик «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова столкнулся с вертолетом на заключительном этапе ралли-марафона «Дакар-2021».

Во время заезда на 11-м спецучастке машину российского гонщика подбросило вверх. Грузовик задел одно из полозьев вертолета, летевшего слишком низко над трассой. Сила удара оказалась не очень большой, поэтому пилот сохранил контроль над вертолетом.

По словам пресс-атташе российской команды Эрика Хайруллина, грузовик получил повреждения воздухозаборника.

Это вопрос к организации безопасности полетов организаторских вертолетов во время соревнования.
Эрик Хайруллин
пресс-атташе российской команды (цитата по РИА «Новости»)

Ранее сообщалось, что Шибалов занял второе место в общем зачете грузовиков.

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