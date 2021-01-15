16:14 (мск), источник: Газета.Ру
«КАМАЗ» Шибалова столкнулся в воздухе с вертолетом на этапе «Дакара»
Грузовик «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова столкнулся с вертолетом на заключительном этапе
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Во время заезда на 11-м спецучастке машину российского гонщика подбросило вверх. Грузовик задел одно из полозьев вертолета, летевшего слишком низко над трассой. Сила удара оказалась не очень большой, поэтому пилот сохранил контроль над вертолетом.
По словам
Это вопрос к организации безопасности полетов организаторских вертолетов во время соревнования.
Ранее сообщалось, что Шибалов занял второе место в общем зачете грузовиков.