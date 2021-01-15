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16:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китайские студенты создали на снегу гигантские картины

Они посвящены борьбе с коронавирусом

В середине января в городе Далянь китайской провинции Ляонин выпал прошел обильный снегопад, чем и решили воспользоваться студенты и преподаватели Даляньского технологического университета.

Опубликовано Газета "Жэньминь Жибао" Онлайн Четверг, 14 января 2021 г.

Небольшая группа активистов-художников создала на снегу в университетском парке две огромные картины площадью 1250 квадратных метров.

Опубликовано Газета "Жэньминь Жибао" Онлайн Четверг, 14 января 2021 г.
Опубликовано Газета "Жэньминь Жибао" Онлайн Четверг, 14 января 2021 г.

Обе картины посвящены борьбе с коронавирусом. Таким образом студенты и преподаватели решили поддержать свой город и страну в борьбе с пандемией.

Екатерина Гура

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