Опубликовано Газета "Жэньминь Жибао" Онлайн Четверг, 14 января 2021 г.
16:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Китайские студенты создали на снегу гигантские картины
Они посвящены борьбе с коронавирусом
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В середине января в городе Далянь китайской провинции Ляонин выпал прошел обильный снегопад, чем и решили воспользоваться студенты и преподаватели Даляньского технологического университета.
Небольшая группа
Обе картины посвящены борьбе с коронавирусом. Таким образом студенты и преподаватели решили поддержать свой город и страну в борьбе с пандемией.
Екатерина Гура