Электрические угри стали объединяться в «банды»

Электрический угорь является одним из самых смертоносных существ на планете. Охотясь, он наносит жертве смертельный удар напряжением до 600 В. Но теперь оказалось, что эта рыба может быть еще опаснее.
Исследователи, изучающие бассейн Амазонки на территории Бразилии, впервые в истории заметили электрических угрей, охотящихся группами. Если 10 угрей из такой «стаи» нападут свою жертву одновременно, она получит удар, достаточный для питания 100 лампочек, пишет Daily Mail.
Команда обнаружила небольшое лесное озеро неподалеку от реки Ирири, в котором обитает более 100 взрослых электрических угрей. Многие из них длиннее метра. Ученые наблюдали, как угри, объединившись в команду, сгоняют в плотный шар маленьких рыбок под названием тетры.
«Ничего подобного насчет электрических угрей никогда не регистрировалось», — сказал Дэвид де Сантана, научный сотрудник Смитсоновского национального музея естественной истории в США.
Групповая охота распространена среди многих животных, но среди рыб встречается крайне редко.