Норвегия предупредила об опасности вакцин для людей старше 80 лет и тяжелобольных

Вакцины от COVID-19 могут быть опасны для болеющих тяжелыми заболеваниями людей и тех, кто старше 80 лет, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление Института общественного здравоохранения Норвегии.
Вскоре после получения первой дозы вакцины в стране умерли 23 человека. Вскрытие 13 из них показало, что побочные эффекты от вакцины могли привести к серьезным последствиям у пожилых людей. «Мы не можем исключать, что относительно мягкие побочные эффекты, такие как утомление, жар и тошнота могут привести к более серьезному течению у ослабленных пациентов. Для тех, у кого планируемая продолжительность жизни и без того мала, польза от вакцины может быть незначительной или несущественной», — говорится в заявлении Норвежского агентства лекарственных средств.
В Норвегии на данный момент разрешено применение двух вакцин: совместной разработки Pfizer и BioNTech, а также американской компании Moderna. Они обе основаны на новой технологии мРНК, при которой в организм вводится искусственный генетический материал, побуждающий клетки воспроизводить белок коронавируса, с помощью которого тот проникает в клетки.
Аллергические реакции на вакцины встречаются, но пока не распространены.
В США зафиксировали 21 случай сильной аллергии за период с 14 по 23 декабря, при этом были применены около 1,9 млн доз вакцины: то есть, на каждый миллион прививок приходится 11,1 случая сильной реакции, отметили Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
В России применение вакцины «Спутник V» для прививок людей старше 60 лет разрешили в конце декабря — позже, чем для основной возрастной группы от 18 до 60 лет. Статистику смертности после вакцинации и данные по числу привитых и разбивке по возрасту российские власти пока не публиковали.