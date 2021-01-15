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18:58 (мск), источник: Газета.Ру

Сидят на удаленке: почему богачи лучше защищены от COVID-19

Ученые: люди с высоким доходом защищаются от коронавируса лучше.

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Источник: Depositphotos
Люди с высоким заработком чаще соблюдают социальную дистанцию и прочие меры профилактики коронавируса, сообщают американские ученые. Дело, впрочем, не столько в сознательности, сколько в возможностях — такие люди чаще работают из дома и реже оказываются в местах скопления людей. Исследователи отмечают, что эти данные необходимо учитывать при разработке рекомендаций по защите от COVID-19.

Чем выше уровень дохода человека, тем с большей вероятностью он будет следовать правилам защиты от COVID-19, выяснили экономисты Университета Джонса Хопкинса. Об этом они рассказали в статье в журнале Journal of Population Economics.

Исследователи опросили 1000 американцев из разных штатов, чтобы выяснить, как изменилось их поведение и образ жизни на фоне пандемии COVID-19. Почти каждый опрошенный сообщил об изменениях, но люди с высоким доходом оказались более к ним склонны.

Наиболее состоятельные участники в среднем на 13% чаще вносили коррективы в образ жизни, на 32% чаще соблюдали социальную дистанцию и на 30% чаще мыли руки и носили маски.

Сравнив группы населения по уровню дохода, исследователи установили, что люди с доходом около $230 тыс. в год соблюдают такие меры безопасности, как социальное дистанцирование и ношение масок на 54% чаще, чем люди с доходом около $13 тыс.

«Мы должны понимать эти различия, — отмечает Ник Пападжордж, один из авторов работы. — Мы можем заламывать руки, бросаться обвинениями, но это не имеет никакого значения — лицам, ответственным за разработку политики защиты от коронавируса, просто необходимо знать, кто готов соблюдать социальную дистанцию, как долго, почему и при каких условиях. Только так получится точно спрогнозировать, как будет распространяться болезнь, и разработать эффективные меры ее сдерживания».

Людям с хорошим заработком проще соблюдать меры безопасности, подчеркивают исследователи.

Они гораздо чаще переходили на удаленную работу вместо того, чтобы столкнуться с увольнением. Возможность работать из дома стала важным фактором того, сможет ли человек соблюдать социальную дистанцию — по сравнению с другими работниками, «удаленщикам» это удавалось на 24% чаще.

Респонденты с более низким уровнем дохода, в целом, чаще теряли работу и не имели возможности работать удаленно. Также они чаще жили в домах без внутреннего двора или иной зоны, где можно было бы провести время на свежем воздухе. Жизнь в таких условиях сокращала шанс на соблюдение социальной дистанции на 20%.

«Это неудивительно — чем менее твой дом комфортабелен, тем чаще ты его покидаешь, — говорит Пападжордж. — Мы пытаемся донести следующее: политикам, возможно, стоило бы подумать об открытии городских парков в густонаселенных районах во время пандемии. Риски могут быть оправданы».

В итоге тем, кто зарабатывал меньше, было труднее соблюдать необходимые меры, что, по-видимому, продлевало пандемию. Для людей с высоким доходом же социальное дистанцирование оказалось удобным и практичным способом защиты.

Кроме того, женщины соблюдали социальное дистанцирование на 23% чаще, чем мужчины.
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К своему удивлению, ученые не нашли значимых закономерностей между состоянием здоровья опрошенных и соблюдением мер профилактики.

Сейчас исследователи заняты изучением влияния народных протестов на поведение во время пандемии, последствиями пандемии для формирования зависимостей, и, в целом, созданием подходов для изучения влияния пандемии на разные группы населения в условиях неравенства.

Ранее канадские специалисты выяснили, что самоизоляция сильнее бьет по психике женщин, приводя к проблемам со сном, депрессии и тревожности. По мнению ученых, такие последствия связаны с тем, что именно женщинам, в соответствии с общественными нормами, приходится заботиться об окружающих.

Я не был удивлен результатами исследования — именно женщины несут дополнительную нагрузку. Забота о семье и критических ситуациях всегда была огромным бременем для женщин.
Джузеппе Ярия
Доктор, соавтор исследования

Кроме того, женщины набрали больше баллов по шкале эмпатии — способности понимать эмоции других людей и заботиться о других. Полученные результаты дополняют уже известные данные. Так, ранее было установлено, что женщины больше беспокоятся за здоровье родных, сильнее переживают из-за риска потерять рабочее место или зарплату. Также женщины больше мужчин боятся заразиться коронавирусом сами.

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