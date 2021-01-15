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20:06 (мск), источник: Ведомости

Попова заявила о возможности привить от коронавируса 60% населения РФ за год

За год в России может быть привито от коронавируса 60% населения, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с эпидемиологами и вирусологами в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

«Конечно, очень хочется привить всех и не иметь проблем… то, что мы можем в первый год привить 60% совокупного населения… это очень серьезное достижение», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Иммунизация должна быть организована так, чтобы граждане имели иммунитет к началу эпидемиологического сезона осенью этого года, подчеркнула она.

В России вакцинация групп риска от коронавируса началась в середине декабря 2020 г. 13 января президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию всего населения со следующей недели — 18 января. Для этого будет использоваться препарат «Спутник V», разработанный центром им. Гамалеи. Эффективность вакцины оценивается в 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%.

По данным оперативного штаба на 15 января, в России за сутки коронавирус выявили у 24 715 человек, скончались 555 заболевших. За весь период в России выявили почти 3,5 млн случаев заражения, из них около 2,9 млн пациентов выздоровели, более 64 тыс. скончались.

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