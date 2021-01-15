21:56 (мск), источник: Известия
В России создали выявляющую COVID-19 за час тест-систему
В России разработали
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«Наши специалисты совместно со специалистами из других институтов разработали практически и опробовали такой тест, который позволяет сократить время исследования. Время детекции составляет от 60 до 90 минут», — сообщил он на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
Как добавил Акимкин, иммунитет у переболевших COVID-19 держится от трех до пяти месяцев, потом он плавно снижается.
Кроме того, по его словам, в ближайшее время на регистрацию будет направлена
Также в ходе совещания глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в течение 2−3 недель может появиться
По словам директора российского