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21:56 (мск), источник: Известия

В России создали выявляющую COVID-19 за час тест-систему

В России разработали тест-систему, благодаря которой результаты теста на коронавирус будут доступны через час-полтора. Об этом 15 января сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

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Источник: РИА "Новости"

«Наши специалисты совместно со специалистами из других институтов разработали практически и опробовали такой тест, который позволяет сократить время исследования. Время детекции составляет от 60 до 90 минут», — сообщил он на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

Как добавил Акимкин, иммунитет у переболевших COVID-19 держится от трех до пяти месяцев, потом он плавно снижается.

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Кроме того, по его словам, в ближайшее время на регистрацию будет направлена тест-система, способная выявлять штамм коронавируса, ранее обнаруженный в Великобритании.

Также в ходе совещания глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в течение 2−3 недель может появиться тест-система, которая будет способна отличить обычный коронавирус от мутировавшего. В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что российские специалисты изучают более 600 образцов штаммов коронавируса, свыше 400 из них уже полностью расшифрованы, пишет «Газета.ру».

По словам директора российского научно-исследовательского института «Микроб» Роспотребнадзора Владимира Кутырева, снижения заболеваемости COVID-19 в России можно ожидать после февраля.

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