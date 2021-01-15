В ВОЗ посоветовали не требовать вакцинироваться для международных поездок

«Учитывая, что влияние вакцин на снижение уровня передачи [коронавирусной] инфекции пока неизвестно, а доступ к вакцинам слишком ограничен, комитет рекомендует странам не требовать подтверждения о вакцинации от прибывающих путешественников», — сказано в заявлении.
В комитете добавили, что даже если у путешественника есть справка о вакцинации, это не освобождает его от соблюдения других мер по снижению риска распространения заболевания.
Ранее создать сертификат о вакцинации от коронавируса, признанного всеми странами Евросоюза, предложил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. По его словам, введение такого документа упростит поездки между странами сообщества. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам-участникам предстоит обсудить этот вопрос с политической и юридической точек зрения, отметив, что документ представляет собой «медицинскую необходимость».
В России выдавать паспорта вакцинированных начали со 2 января, его можно получить на сайте госуслуг. Получившие такой документ могут рассчитывать на ряд послаблений. Так, в Москве привившимся пожилым гражданам разблокируют социальные карты. На Сахалине получившим вакцину выдадут бейджи и разрешат не носить маски, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
При этом глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что маску должны использовать и те, кто уже привился, и те, кто переболел и заработал иммунитет.
15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дискуссия о создании так называемых иммунных паспортов началась на международном уровне. Речь идет о документах, которые подтвердят наличие у человека иммунитета к коронавирусу. «Такая дискуссия начинается уже на международном уровне, и ВОЗ дает площадку для того, чтобы это обсуждать», — сказала Попова. По ее словам, серьезным предметом обсуждения станут условия получения такого документа.
Идея введения сертификатов о вакцинации от коронавируса в России вызвала противоречивые оценки. В частности, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что недопустимо «устраивать такую дискриминацию граждан» и делить из на группу с разными правами. «Даже если человек переболел, сегодня у него есть антитела, через месяц может не быть», — указала она.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в свою очередь считает, что такие документы станут частью обычной жизни в текущем году. По его мнению, в будущем иммунные паспорта могут служить разрешением для перелетов.