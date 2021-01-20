09:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 20 января
Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве, собрание первого парламента в Англии и другие события, которыми запомнился этот день в истории.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
20 января во всем мире отмечают День осведомленности о пингвинах. Главный посыл экологического праздника — рассказать людям о жизни этих необычных птиц, об угрозе уменьшения их численности и уничтожении местообитаний. Дата празднования выбрана совсем не случайно: в это время пингвины мигрируют на материк для продолжения потомства.
Численность пингвинов с каждым годом постепенно сокращается, в том числе,
Симон де Монфор, 6-й граф Лестер, созвал первый выборный парламент в Англии в 1265 году. Имущественный ценз на парламентских выборах в графствах был одинаковым по всей стране: голосовать могли те, кто владел участком, приносившим ежегодную ренту в 40 шиллингов. В городах имущественный ценз различался, разные города имели разные правила.
Британский парламент часто в народе называют «матерью всех парламентов», так как законодательные органы многих стран, в том числе
20 января 1841 года во время Первой опиумной войны Великобритания захватила остров Гонконг, который по мирному договору 1842 года стал британской колонией. Впоследствии Британия продолжала расширять свои владения в регионе — в 1898 году она получила в аренду сроком на 99 лет так называемые «Новые территории», за счет которых территория Гонконга увеличилась практически в 10 раз.
Под управлением англичан Гонконг стал оплотом демократии и свободомыслия. Жители колонии официально считались подданными британской короны и обладали соответствующими правами, немыслимыми для других азиатских стран в те времена.
20 января 1980 года президент США Джимми Картер объявил, что американские спортсмены бойкотируют Олимпиаду в Москве, в случае если советские войска не будут выведены из Афганистана в течение месяца. Его решение единогласно поддержал Олимпийский комитет США. В The New York Times даже вышла статья с громким заголовком «The President Said Nyet».
Незадолго до окончания Игр, 20 февраля 1980 года, истек срок ультиматума. Олимпийский комитет США официально объявил о том, что американские спортсмены в СССР не поедут. Спустя четыре дня после этого советские спортсмены официально выиграли общекомандный зачет, доказав, что спорт сильнее политики.
Дэвид Кит Линч родился 20 января 1946 года в городе Миссула, штат Монтана, в семье
Дебютный полнометражный фильм «Голова-ластик» снимал в течение пяти лет. За этим последовали «Человек-слон», номинировавшийся на 8 «Оскаров», «Дюна», которым сам Линч остался недоволен
Лауреат многочисленных кинематографических премий. Преподает в European Graduate School в Швейцарии.