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09:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 20 января

Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве, собрание первого парламента в Англии и другие события, которыми запомнился этот день в истории.

Источник: Pam Ivey/CC0

Международный день осведомленности о пингвинах

20 января во всем мире отмечают День осведомленности о пингвинах. Главный посыл экологического праздника — рассказать людям о жизни этих необычных птиц, об угрозе уменьшения их численности и уничтожении местообитаний. Дата празднования выбрана совсем не случайно: в это время пингвины мигрируют на материк для продолжения потомства.

Численность пингвинов с каждым годом постепенно сокращается, в том числе, из-за человека. Среди 18 видов пингвинов к началу 21 века три вида признаны находящимися на грани вымирания, семь видов находятся под угрозой исчезновения.

Симон де Монфор собрал первый английский парламент

Симон де Монфор, 6-й граф Лестер, созвал первый выборный парламент в Англии в 1265 году. Имущественный ценз на парламентских выборах в графствах был одинаковым по всей стране: голосовать могли те, кто владел участком, приносившим ежегодную ренту в 40 шиллингов. В городах имущественный ценз различался, разные города имели разные правила.

Британский парламент часто в народе называют «матерью всех парламентов», так как законодательные органы многих стран, в том числе стран-членов Британского Содружества, созданы по его образцу.

Британские войска оккупировали Гонконг

20 января 1841 года во время Первой опиумной войны Великобритания захватила остров Гонконг, который по мирному договору 1842 года стал британской колонией. Впоследствии Британия продолжала расширять свои владения в регионе — в 1898 году она получила в аренду сроком на 99 лет так называемые «Новые территории», за счет которых территория Гонконга увеличилась практически в 10 раз.

Под управлением англичан Гонконг стал оплотом демократии и свободомыслия. Жители колонии официально считались подданными британской короны и обладали соответствующими правами, немыслимыми для других азиатских стран в те времена.

Источник: AP 2020

Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве

20 января 1980 года президент США Джимми Картер объявил, что американские спортсмены бойкотируют Олимпиаду в Москве, в случае если советские войска не будут выведены из Афганистана в течение месяца. Его решение единогласно поддержал Олимпийский комитет США. В The New York Times даже вышла статья с громким заголовком «The President Said Nyet».

Незадолго до окончания Игр, 20 февраля 1980 года, истек срок ультиматума. Олимпийский комитет США официально объявил о том, что американские спортсмены в СССР не поедут. Спустя четыре дня после этого советские спортсмены официально выиграли общекомандный зачет, доказав, что спорт сильнее политики.

Источник: AP 2020

Родился Дэвид Линч

Дэвид Кит Линч родился 20 января 1946 года в городе Миссула, штат Монтана, в семье ученого-агронома и преподавательницы английского языка. Учился в Академии изящных искусств в Пенсильвании. В двадцатилетнем возрасте увлекся мультипликацией и создал первый короткометражный мультфильм «Шесть блюющих мужчин». Позже, сняв несколько короткометражных фильмов, получил стипендию Американского института кино.

Дебютный полнометражный фильм «Голова-ластик» снимал в течение пяти лет. За этим последовали «Человек-слон», номинировавшийся на 8 «Оскаров», «Дюна», которым сам Линч остался недоволен из-за вмешательства студии в работу, и «Голубой бархат». Создал такие знаменитые картины как «Твин Пикс», «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда».

Лауреат многочисленных кинематографических премий. Преподает в European Graduate School в Швейцарии.

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