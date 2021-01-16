03:08 (мск), источник: РБК
В ООН оценили влияние пандемии на число мигрантов
Число мигрантов в мире в 2020 году достигло 281 млн, говорится в докладе Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), опубликованного на сайте организации.
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«Число людей, которые живут за пределами своих стран происхождения или гражданства, в 2020 году достигло 281 млн по сравнению с 173 млн в 2000 году и 221 млн в 2010», — следует из доклада.
Пандемия COVID-19 несколько замедлила рост числа мигрантов, поскольку перемещения между странами были ограничены, указали в ЭКОСОС.
«Предполагается, что пандемия в 2021 году спровоцирует снижение на 14% потока мигрантов в страны с низким и средним уровнем дохода», — сообщили в организации.
Главным направлением для мигрантов остались Соединенные штаты — в 2020 году там находились 51 млн мигрантов, что составляет 18% от общего их числа в мире. Второе место по числу мигрантов занимает Германия — около 16 млн. За ней идут Саудовская Аравия (13 млн мигрантов), Россия (12 млн) и Великобритания (9 млн).
В декабре в МВД России сообщили, что в России тогда находились около 6 млн мигрантов, что значительно ниже показателей прошлых лет. По данным ведомства, в предыдущие годы в России ежегодно находились от 9 до 11 млн иностранных граждан.
«В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 млн человек (6,3 млн)», — указали в МВД.
Согласно ноябрьскому обзору Росстата, чистый приток мигрантов
Столичные власти сообщали, что в Москве число трудовых мигрантов снизилось на 40% с начала 2020 года. На этом фоне количество вакансий курьеров и таксистов в городе выросло почти на 85%, строителей — на 30%. По данным Минстроя, на начало декабря в 50 из 77 регионов не хватало мигрантов на стройках. В связи с этим ведомство предложило упростить въезд мигрантам, занятым в строительстве.