Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С января расплатиться наличными станет сложнее Что ждет покупателей и бизнес
Фоторепортажи
12Последствия снегопада в Москве
27Победители самых престижных фотоконкурсов 2020 года
03:08 (мск), источник: РБК

В ООН оценили влияние пандемии на число мигрантов

Число мигрантов в мире в 2020 году достигло 281 млн, говорится в докладе Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), опубликованного на сайте организации.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

«Число людей, которые живут за пределами своих стран происхождения или гражданства, в 2020 году достигло 281 млн по сравнению с 173 млн в 2000 году и 221 млн в 2010», — следует из доклада.

Пандемия COVID-19 несколько замедлила рост числа мигрантов, поскольку перемещения между странами были ограничены, указали в ЭКОСОС.

«Предполагается, что пандемия в 2021 году спровоцирует снижение на 14% потока мигрантов в страны с низким и средним уровнем дохода», — сообщили в организации.

Россия в 2020 году заняла четвертое место среди стран с самым большим числом мигрантов.

Главным направлением для мигрантов остались Соединенные штаты — в 2020 году там находились 51 млн мигрантов, что составляет 18% от общего их числа в мире. Второе место по числу мигрантов занимает Германия — около 16 млн. За ней идут Саудовская Аравия (13 млн мигрантов), Россия (12 млн) и Великобритания (9 млн).

Читайте также
Минстрой предложил упростить въезд мигрантов-строителей

В декабре в МВД России сообщили, что в России тогда находились около 6 млн мигрантов, что значительно ниже показателей прошлых лет. По данным ведомства, в предыдущие годы в России ежегодно находились от 9 до 11 млн иностранных граждан.

«В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 млн человек (6,3 млн)», — указали в МВД.

Согласно ноябрьскому обзору Росстата, чистый приток мигрантов из-за рубежа в январе—августе 2020 года сократился в России в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. За восемь месяцев этого года в страну прибыли 69,1 тыс. мигрантов, за аналогичный период предыдущего — 166,7 тыс.

Столичные власти сообщали, что в Москве число трудовых мигрантов снизилось на 40% с начала 2020 года. На этом фоне количество вакансий курьеров и таксистов в городе выросло почти на 85%, строителей — на 30%. По данным Минстроя, на начало декабря в 50 из 77 регионов не хватало мигрантов на стройках. В связи с этим ведомство предложило упростить въезд мигрантам, занятым в строительстве.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Умер актер «Табакерки» Александр Воробьев
Навального объявили в розыск после новости о его возвращении
В США узнали о планах штурмовавших Капитолий убить конгрессменов
ВОЗ выступила против требования вакцинации от COVID для поездок
Силуанов оценил решение S&P по кредитному рейтингу России
Ученые рассказали, как ведут себя лжецы
В России протестировали оформление дебетовых карт в магазинах
В России создали экспресс-тест на COVID с результатом через час
Hi-Tech
КНДР показала «самое мощное в мире оружие» (фото) Много фото военной техники
Горячие темы на Авто
Если ты не умеешь радоваться жизни, почему она должна радовать тебя? 240
Человек года ! 236
О сахаре. 173
О приятном. 161
Новости партнеров
Меркель рассказала о своей самой большой мечте. Она связана с Россией
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Популярные темы на «Детях»
Проблема с учителем во 2 кл, или это только я так считаю..... 564
Забавные картинки 387
По темам про "злосчастные" маски 362
У дочери проблемы с учителем математики. 124
Леди
Самойлову опять спутали с Решетовой из-за откровенных фото Модель приняла участие в провокационной съемке
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь