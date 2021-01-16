Балагов снимет пилотный эпизод сериала HBO по игре The Last of Us

«Мечты сбываются. Я большой фанат The Last of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным», — написал Кантемир Балагов в Instagram.
«Ставки максимально высоки. Будущий сериал должен быть показан в том же тайм-слоте, где шла “Игра престолов”», — сообщил господин Роднянский в Instagram.
По данным Hollywood reporter, пилотный эпизод должен был снимать режиссер сериала «Чернобыль» Юхан Ренк, но он покинул проект из-за несовпадения графиков. Над сценарием работают автор «Чернобыля» Крейг Мейзин и креативный директор видеоигры Нил Дракманн. В центре сюжета события в мире спустя 20 лет после того, как современная цивилизация была разрушена глобальной пандемией.
В декабре 2020 года фильм Кантемира Балагова «Дылда» стал лучшим на иностранном языке по версии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA). Мировая премьера фильма состоялась на 72-м Каннском кинофестивале. Там он получил приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы.