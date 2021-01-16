Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 января оплачивать работу будут по-новому Что ждет сотрудников
Фоторепортажи
45Кого мы потеряли в 2020 году
11Как северное сияние преображает шотландский ландшафт
05:34 (мск), источник: ТАСС

В Бразилии фармкомпания направила запрос регулятору на срочное использование «Спутника V»

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 января. /ТАСС/. Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направили в пятницу в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экстренного использования. Об этом говорится в заявлении фармпроизводителя.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Uniao Quimica и РФПИ 15 января зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 млн доз вакцины «Спутник V», — сообщает пресс-служба компании.

«В Uniao Quimica полагают, что с обострением пандемии COVID-19 в Бразилии и во всем мире государство и бизнес должны предпринять все усилия для борьбы с ней, в том числе принимая меры чрезвычайного и исключительного характера, которые диктуются срочной необходимостью и важностью текущего момента», — подчеркивается в заявлении.

Инфографика
Российские вакцины против коронавируса

В компании также напомнили, что указанный в обращении к регулятору объем российского препарата от коронавирусной инфекции нового типа планируется поставить в Бразилию в первом квартале текущего года. Кроме того, в рамках двустороннего соглашения о передаче технологий Uniao Quimica наладит выпуск российской вакцины на своих предприятиях в Бразилиа (Федеральный округ) и Гуарульюсе (штат Сан-Паулу).

Uniao Quimica в конце декабря обратилась в Anvisa за разрешением на проведение в Бразилии третьей фазы клинических испытаний «Спутника V», что является обязательным условием для разрешения на применение препарата. Тогда в ведомстве сообщили, что, по опыту рассмотрения предыдущих обращений, решение по российскому препарату может быть подготовлено в течение 72 часов, однако позже агентство запросило дополнительные сведения о препарате. В начале января партнер РФПИ получил клеточный материал для изготовления препарата.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. «Спутник V» является векторной вакциной на основе аденовируса человека.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Она предсказала, что в 2020 году по всему миру распространится тяжёлая болезнь, не поддающаяся известным методам лечения
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
В ООН оценили влияние пандемии на число мигрантов
В США узнали о планах штурмовавших Капитолий убить конгрессменов
ВОЗ выступила против требования вакцинации от COVID для поездок
Ученые рассказали, как ведут себя лжецы
Силуанов оценил решение S&P по кредитному рейтингу России
Пушков назвал причины выхода РФ из Договора по открытому небу
Здоровье
111-летний мужчина раскрыл секрет долголетия Он категорически за вакцинацию от новых болезней.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Горячие темы на Авто
Если ты не умеешь радоваться жизни, почему она должна радовать тебя? 240
Человек года ! 236
О сахаре. 173
О приятном. 161
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Россиян возмутила новая мера, которая будет введена в 2021 году
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Дети
7-летняя дочь Анны Михалковой стала копией тети Фото умилило поклонников звездного семейства
Новости партнеров
Она загипнотизировала всех зрителей своим изумительным танцем. Видео
Кому из россиян дадут новую выплату 5000 рублей до 31 марта
Дрожжина подала в суд на дочь Баталова
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь