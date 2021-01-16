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11:24 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 24 092 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 24 092. Общее количество инфицированных достигло 3 544 623, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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11:32 (мск)В Москве за сутки выявили 4 674 новых случая коронавируса
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Источник: РИА "Новости"

В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев не превышает 0,7%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,2%), Ямало-Ненецком АО, Еврейской АО (0,3%), Магаданской области, Кемеровской области, Чукотском АО и Ингушетии (0,4%).

В частности, за сутки было зарегистрировано 3 253 случая заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге, 1 406 — в Московской области, 485 — в Нижегородской области, 397 — в Свердловской области, 393 — в Ростовской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 542 547 человек.

Выздоровевшие и умершие

Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 27 311, до 2 936 991, сообщили в штабе. Пятый день подряд в стране выписывают больше вылечившихся, чем выявляют новых случаев заражения.

Инфографика
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Общая доля уже выздоровевших достигла 82,8% — нового максимума с начала пандемии.

В частности, за сутки в Санкт-Петербурге выписали 3 625 человек, в Подмосковье — 1 300, в Воронежской области — 479, в Нижегородской — 455, в Свердловской — 405.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 590 против 555 днем ранее, это максимальный показатель с начала года. Всего от инфекции умерли 65 085 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,84%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 67 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 32 — в Московской области, 25 — в Красноярском крае, 20 — в Краснодарском крае, по 17 — в Нижегородской и Свердловской областях.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 4 674, до 887 636, сообщили в штабе. Днем ранее было выявлено 5 534 заразившихся.

По данным штаба, за сутки в столице зарегистрировали 79 смертей из-за новой инфекции против 81 накануне. В общей сложности с начала пандемии, по его информации, в Москве зарегистрировали 12 401 летальный исход из-за коронавируса.

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