Аргентинские врачи рассказали о вакцинации «Спутником V» в стране

12:57 (мск), источник: ТАСС
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Как рассказали корреспонденту ТАСС несколько аргентинских врачей, которые вошли в это число, они сразу же записались на вакцинацию, как появилась возможность.
По словам Хулиана Паскаля, работающего акушером в Национальной больнице Посадос в
«Никто из коллег не пытался меня отговорить. Только мама спросила меня, уверен ли я, что стоит. Но уже потом сказала, что хорошо, что я привился», — поделился Паскаль. После вакцинации у него немного болели мышцы и была легкая слабость. «Но я просто принял парацетамол и сразу вышел на дежурство», — сказал врач.
Среди знакомых Паскаля почти нет врачей, которые решили ждать прибытия в страну другой вакцины. «В нашем отделении вакцинировались почти все, — отметил медик. — Не знаю, стал ли бы я выбирать другую вакцину, если бы была такая возможность. Я считаю, что, раз “Спутник V” был разработан центром Гамалеи, который признан на международном уровне, все было сделано хорошо, и если бы я вернулся в прошлое, я бы снова привился этой вакциной».
Хирург Нанси Кумпа Лопес, работающая в государственной больнице в городе Росарио, признала, что не все врачи в Аргентине хотят прививаться «Спутником V», но, по ее мнению, проблема не в самой вакцине. «У меня есть коллеги, которые сами сомневаются в необходимости вакцинироваться, и пытались отговорить меня. Возможно, дело в распространившейся негативной информации
Сама врача перед вакцинацией решила ориентироваться не на материалы в СМИ, а на научные источники. «Меня критика не заставила сомневаться, потому что наши СМИ постоянно атакуют без оснований. К сожалению, в Аргентине с журналистикой все довольно плохо — она слишком политизирована. А рекомендациям научных сообществ нашей страны я доверяю, и, если вакцину признали работающей и ее привезли в страну, я ей привьюсь», — сказала Кумпа Лопес.
«Я уже посоветовала многим коллегам, медсестрам, другим работникам больницы ввести российскую вакцину. Я была второй, кто привился в Провинциальной больницы Росарио, а потом несколько коллег мне сказали, что решили вакцинироваться после того, как увидели, как это сделала я», — поделилась хирург. По ее словам, она не боится, что
«Есть те, кто сказал мне, что хочет подождать полгода, чтобы посмотреть, какие последствие могут появиться у российской вакцины, а потом уже привиться, — поделилась Кумпа Лопес. — Для меня главное — получить иммунитет от этого вируса. Я уже чувствую себя более защищенной, хотя знаю, что для максимальной эффективности нужно получить вторую дозу».
Врач Паола Вивас из города
«Я посмотрела на пример моей знакомой, врача и преподавателя, у которой тоже волчанка, и она вакцинировалась. Она взяла на себя риск, потому что на самом деле пока еще не было одобрено использование вакцины для людей с такими заболеваниями», — рассказала медик, которая после этого решилась тоже привиться. «Меня попросили подписать заявление, что я осознаю риски и беру на себя ответственность за возможные последствия», — отметила она. По ее словам, после вакцинации у нее наблюдались симптомы как при гриппе, но уже на второй день они прошли.
«Меня беспокоило, что все вакцины были разработаны так быстро, но для меня страшнее было заболеть COVID-19», — поделилась Вивас. По ее словам, то, что «Спутник V» был разработан Россией и куплен Аргентиной, для нее уже достаточный повод доверять препарату. «В России работают отличные профессионалы, которые могут сделать вакцину, которой можно доверять. И я убеждена, что если президент Аргентины решил купить эту вакцину, значит для этого были основания», — отметила медик.
Как рассказала Вивас, большинство ее знакомых коллег тоже уже привились «Спутником V». «На самом деле я не думаю, что
Российский фонд прямых инвестиций и правительство Аргентины подписали контракт на поставку 10 млн доз «Спутника V». Первая партия первого компонента вакцины в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря. 29 декабря в стране начали прививать медработников. В субботу в Аргентину из Москвы должен вернуться самолет с 300 тыс. доз второго компонента.
Власти Аргентины зафиксировали первый случай заражения коронавирусом в стране 3 марта прошлого года. К настоящему моменту заболели свыше 1,7 млн человек, умерли более 45 тыс. С 20 марта в республике действуют карантинные ограничения.