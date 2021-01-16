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12:57 (мск), источник: ТАСС

Аргентинские врачи рассказали о вакцинации «Спутником V» в стране

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Более 200 тыс. жителей Аргентины, преимущественно медработников, уже привились первым компонентом российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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Источник: РИА "Новости"

Как рассказали корреспонденту ТАСС несколько аргентинских врачей, которые вошли в это число, они сразу же записались на вакцинацию, как появилась возможность.

Первая вакцина в Аргентине

По словам Хулиана Паскаля, работающего акушером в Национальной больнице Посадос в Буэнос-Айресе, он ни секунды не сомневался, стоит ли прививаться российским препаратом, который стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. «Как только я узнал, что ее привезли в страну, я сразу решил вакцинироваться. Для меня важно получить возможность защитить не только себя, но и свою семью и пациентов. С начала пандемии уже было несколько беременных с COVID-19, у которых я принимал роды», — поделился врач.

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«Никто из коллег не пытался меня отговорить. Только мама спросила меня, уверен ли я, что стоит. Но уже потом сказала, что хорошо, что я привился», — поделился Паскаль. После вакцинации у него немного болели мышцы и была легкая слабость. «Но я просто принял парацетамол и сразу вышел на дежурство», — сказал врач.

Среди знакомых Паскаля почти нет врачей, которые решили ждать прибытия в страну другой вакцины. «В нашем отделении вакцинировались почти все, — отметил медик. — Не знаю, стал ли бы я выбирать другую вакцину, если бы была такая возможность. Я считаю, что, раз “Спутник V” был разработан центром Гамалеи, который признан на международном уровне, все было сделано хорошо, и если бы я вернулся в прошлое, я бы снова привился этой вакциной».

Негативный новостной фон

Хирург Нанси Кумпа Лопес, работающая в государственной больнице в городе Росарио, признала, что не все врачи в Аргентине хотят прививаться «Спутником V», но, по ее мнению, проблема не в самой вакцине. «У меня есть коллеги, которые сами сомневаются в необходимости вакцинироваться, и пытались отговорить меня. Возможно, дело в распространившейся негативной информации из-за того, что вакцина была так быстро сделана. Или может виной тому та нелепица, которую устроили новостные СМИ, чтобы очернить российскую вакцину», — сказал она.

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Сама врача перед вакцинацией решила ориентироваться не на материалы в СМИ, а на научные источники. «Меня критика не заставила сомневаться, потому что наши СМИ постоянно атакуют без оснований. К сожалению, в Аргентине с журналистикой все довольно плохо — она слишком политизирована. А рекомендациям научных сообществ нашей страны я доверяю, и, если вакцину признали работающей и ее привезли в страну, я ей привьюсь», — сказала Кумпа Лопес.

«Я уже посоветовала многим коллегам, медсестрам, другим работникам больницы ввести российскую вакцину. Я была второй, кто привился в Провинциальной больницы Росарио, а потом несколько коллег мне сказали, что решили вакцинироваться после того, как увидели, как это сделала я», — поделилась хирург. По ее словам, она не боится, что из-за того, что все вакцины были разработаны и одобрены в ускоренном режиме, они могут быть опасны. «Я считаю, что, к счастью, медицина сильно продвинулась в технологическом смысле, и благодаря этому результаты можно получить быстрее», — отметила она.

«Есть те, кто сказал мне, что хочет подождать полгода, чтобы посмотреть, какие последствие могут появиться у российской вакцины, а потом уже привиться, — поделилась Кумпа Лопес. — Для меня главное — получить иммунитет от этого вируса. Я уже чувствую себя более защищенной, хотя знаю, что для максимальной эффективности нужно получить вторую дозу».

Доверие к препарату

Врач Паола Вивас из города Ла-Плата увидела в «Спутнике V» шанс вернуться к работе. Она страдает системной красной волчанкой, из-за которой сразу после начала пандемии она была вынуждена взять отпуск по болезни. «Для меня это был ужасный год. Я не могла работать, приходилось сидеть дома, а в Аргентине к тому же был с самого начала очень жесткий карантин. У меня была депрессия», — поделилась медик.

«Я посмотрела на пример моей знакомой, врача и преподавателя, у которой тоже волчанка, и она вакцинировалась. Она взяла на себя риск, потому что на самом деле пока еще не было одобрено использование вакцины для людей с такими заболеваниями», — рассказала медик, которая после этого решилась тоже привиться. «Меня попросили подписать заявление, что я осознаю риски и беру на себя ответственность за возможные последствия», — отметила она. По ее словам, после вакцинации у нее наблюдались симптомы как при гриппе, но уже на второй день они прошли.

«Меня беспокоило, что все вакцины были разработаны так быстро, но для меня страшнее было заболеть COVID-19», — поделилась Вивас. По ее словам, то, что «Спутник V» был разработан Россией и куплен Аргентиной, для нее уже достаточный повод доверять препарату. «В России работают отличные профессионалы, которые могут сделать вакцину, которой можно доверять. И я убеждена, что если президент Аргентины решил купить эту вакцину, значит для этого были основания», — отметила медик.

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Как рассказала Вивас, большинство ее знакомых коллег тоже уже привились «Спутником V». «На самом деле я не думаю, что какая-то из разработанных вакцин хуже другой. Лучшая вакцина для меня — та, что пришла в страну первой. Я хочу работать, я хочу вернуться к нормальной жизни, поэтому я решила вакцинироваться», — добавила она.

О поставках вакцины

Российский фонд прямых инвестиций и правительство Аргентины подписали контракт на поставку 10 млн доз «Спутника V». Первая партия первого компонента вакцины в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря. 29 декабря в стране начали прививать медработников. В субботу в Аргентину из Москвы должен вернуться самолет с 300 тыс. доз второго компонента.

Власти Аргентины зафиксировали первый случай заражения коронавирусом в стране 3 марта прошлого года. К настоящему моменту заболели свыше 1,7 млн человек, умерли более 45 тыс. С 20 марта в республике действуют карантинные ограничения.

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