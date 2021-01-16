15:24 (мск), источник: ТАСС
Собор в Солсбери переоборудовали в центр вакцинации от коронавируса
ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Солсберийский собор в графстве Уилтшир на
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В публикации отмечается, что сделать прививку в соборе, где хранится экземпляр Великой хартии вольностей, смогут люди старше 80 лет, которым будет выписано специальное приглашение. Желающие вакцинироваться должны будут прийти за пять минут до назначенного времени, чтобы не создавать толпу и не подвергать окружающих риску заражения коронавирусом.
При этом, как подчеркнуло издание, во время вакцинации в соборе будет организована музыкальная программа, которая будет исполняться на органе XIX века.
«Мы гордимся своим участием в программе вакцинации, которая призвана спасти жизни и дать людям реальную надежду в нынешние трудные времена. Сотрудники местного отделения Национальной службы здравоохранения и их пациенты получат теплый прием», — заявил настоятель собора Николас Пападопулос. Газета уточнила, что переоборудование Солсберийского собора стало возможным в связи с тем, что
В пятницу еще один средневековый готический собор Пресвятой Девы Марии и Святого Чеда в Личфилде (графство Стаффордшир) начал принимать посетителей в качестве центра вакцинации. «Люди приходили сюда в Средние века за исцелением. И они приходят за этим сегодня», — указал член Палаты общин британского парламента от Личфилда консерватор Майкл Фабрикент.
Первыми прививают медицинских работников, лиц, проживающих в домах престарелых, и людей старше 80 лет. Затем последовательно начнется вакцинация людей в различных возрастных группах, начиная с самых пожилых.
По словам главы Минздрава страны Мэтта Хэнкока, первая из двух доз вакцины уже была введена 3,3 млн человек — около 5% населения королевства. Британские власти ранее приняли решение увеличить интервал между введением двух доз препарата с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей. К концу текущей недели в стране будут работать больше 1,5 тыс. пунктов вакцинации, включая семь крупных центров на спортивных стадионах и ипподромах.