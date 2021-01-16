Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 январяВсемирный день The Beatles, венчание на царство Ивана IV и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Скончался модельер Пьер Карден
12В Нэшвилле взорвался автомобиль
15:24 (мск), источник: ТАСС

Собор в Солсбери переоборудовали в центр вакцинации от коронавируса

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Солсберийский собор в графстве Уилтшир на юго-западе Англии, построенный в XIII веке, стал использоваться как центр вакцинации населения от коронавируса. Об этом в субботу сообщила газета The Guardian.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
15:11 (мск)Великобритания введет 10-дневную самоизоляцию для всех путешественников
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

В публикации отмечается, что сделать прививку в соборе, где хранится экземпляр Великой хартии вольностей, смогут люди старше 80 лет, которым будет выписано специальное приглашение. Желающие вакцинироваться должны будут прийти за пять минут до назначенного времени, чтобы не создавать толпу и не подвергать окружающих риску заражения коронавирусом.

Новость
ЕС продлил на год санкции против России по делу Скрипалей

При этом, как подчеркнуло издание, во время вакцинации в соборе будет организована музыкальная программа, которая будет исполняться на органе XIX века.

«Мы гордимся своим участием в программе вакцинации, которая призвана спасти жизни и дать людям реальную надежду в нынешние трудные времена. Сотрудники местного отделения Национальной службы здравоохранения и их пациенты получат теплый прием», — заявил настоятель собора Николас Пападопулос. Газета уточнила, что переоборудование Солсберийского собора стало возможным в связи с тем, что из-за коронавирусных ограничений в настоящее время службы проходят в онлайн-формате.

В пятницу еще один средневековый готический собор Пресвятой Девы Марии и Святого Чеда в Личфилде (графство Стаффордшир) начал принимать посетителей в качестве центра вакцинации. «Люди приходили сюда в Средние века за исцелением. И они приходят за этим сегодня», — указал член Палаты общин британского парламента от Личфилда консерватор Майкл Фабрикент.

Программа массовой вакцинации населения стартовала в Соединенном Королевстве 8 декабря. В настоящий момент жители страны делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Первыми прививают медицинских работников, лиц, проживающих в домах престарелых, и людей старше 80 лет. Затем последовательно начнется вакцинация людей в различных возрастных группах, начиная с самых пожилых.

По словам главы Минздрава страны Мэтта Хэнкока, первая из двух доз вакцины уже была введена 3,3 млн человек — около 5% населения королевства. Британские власти ранее приняли решение увеличить интервал между введением двух доз препарата с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей. К концу текущей недели в стране будут работать больше 1,5 тыс. пунктов вакцинации, включая семь крупных центров на спортивных стадионах и ипподромах.

 Всему миру становится "неудобно" работать с такой страной
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
ЕС надеется, что Россия не выйдет из Договора по открытому небу
Врачи рассказали о шансах пациентов с полным поражением легких
Эксперт назвал условие для получения пенсии от 30 тысяч рублей
Нового лидера правящей партии ХДС выбрали в Германии
В космосе одновременно родились 468 звезд
Ученые рассказали, как ведут себя лжецы
В Германии назвали возможную преграду для «Северного потока — 2»
Здоровье
111-летний мужчина раскрыл секрет долголетия Он категорически за вакцинацию от новых болезней.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Почему одни русские фамилии заканчиваются на "ин", другие – "ов"
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Авто
Бренды Lada и Dacia объединяются Обе марки получат единую платформу и серьезно сократят модельный ряд
Новости партнеров
Россиян возмутила новая мера, которая будет введена в 2021 году
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Наши звезды, родившие от чужих мужей
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Леди
У сестры Жанны Фриске новый роман Родственница певицы развелась полтора года назад
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь