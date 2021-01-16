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17:41 (мск), источник: Известия

Чехия вышла на первое место в ЕС по числу случаев COVID-19

В Чехии количество случаев COVID-19 за последние две недели в пересчете на число жителей страны стало наибольшим в Евросоюзе. Об этом в субботу, 16 января, сообщает портал České Noviny.

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Источник: Reuters

Так, в республике на каждые 100 тыс. жителей приходится почти 1513 новых случаев коронавирусной инфекции за последние 14 дней.

Второе место заняла Ирландия — 1253 заболевших на 100 тыс. граждан, третье место — Словения с 1171 пациентом с COVID-19.

Всего по данным на 16 января в Чехии выявлено 883 906 случаев коронавирусной инфекции, скончались 14 215 жителей страны.
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4 января сообщалось, что правительство Чехии намерено провести вакцинацию от коронавируса 60% взрослого населения страны, то есть около 5 млн человек.

К середине января, как сказал премьер-министр республики Андрей Бабиш, должна завершиться вакцинация медработников и представителей стратегических инфраструктур (пожарные, военнослужащие, работники АЭС), после чего придет черед пожилых людей в возрасте от 80 лет и старше. Затем с 1 февраля начнется регистрация всех желающих пройти вакцинацию. Но в первую очередь сделать прививку смогут люди в возрасте от 60 лет и старше, а также лица с серьезными заболеваниями.

Правительство Чехии с 27 декабря ввело в стране комендантский час. Чрезвычайное положение действует до 22 января. Власти республики решили усилить санитарно-ограничительные меры из-за ситуации с COVID-19.

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