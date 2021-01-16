16:37 (мск), источник: Газета.Ру
В РПЦ рекомендовали отказаться от крещенских купаний в этом году
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион посоветовал отказаться от крещенских купаний в период коронавируса.
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«В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Он добавил, что сам не планирует погружаться в прорубь в этом году.
Крещение в 2021 году состоится 19 января.