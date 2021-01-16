Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 январяВсемирный день The Beatles, венчание на царство Ивана IV и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Католики встретили Рождество
12В Нэшвилле взорвался автомобиль
16:37 (мск), источник: Газета.Ру

В РПЦ рекомендовали отказаться от крещенских купаний в этом году

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион посоветовал отказаться от крещенских купаний в период коронавируса.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

«В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Митрополит напомнил, что погружение в прорубь не является церковным предписанием — люди совершают эту традицию по собственной инициативе.

Он добавил, что сам не планирует погружаться в прорубь в этом году.

Крещение в 2021 году состоится 19 января.

 Москва получила почти 10 млн использованных перчаток для защиты от COVID-19
Власти Москвы назвали условие для использования зарубежных вакцин от COVID-19
ЕС надеется, что Россия не выйдет из Договора по открытому небу
Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
Эксперт назвал условие для получения пенсии от 30 тысяч рублей
Японец разбогател, ничего не делая
Врачи рассказали о шансах пациентов с полным поражением легких
Ученые рассказали, как ведут себя лжецы
Hi-Tech
КНДР показала «самое мощное в мире оружие» (фото) Много фото военной техники
Горячие темы на Авто
Если ты не умеешь радоваться жизни, почему она должна радовать тебя? 247
Человек года ! 236
О сахаре. 175
О приятном. 161
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Салон красоты дома: 17 недорогих товаров, которые можно купить самому
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Популярные темы на «Детях»
А есть ли в школах дресс-код для учителей? 246
Прививка от короны. 188
Зависимость мужа 118
Ничего не может в 8,5 мес 117
Леди
У сестры Жанны Фриске новый роман Родственница певицы развелась полтора года назад
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь