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16:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выставленный на продажу дом в ЮАР «заселили» львы

Прайд облюбовал крыльцо и сад.

Дэвид Де Бир и его жена Маришка из Южной Африки приехали проверить дом отца Дэвида, выставленный на продажу.

Когда пара вошла внутрь и открыла жалюзи на окнах, выходящих на задний двор, то застыла в ужасе. Прямо под окнами мирно посапывал целый львиный прайд, сообщает Daily Mail.

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Дом Де Биров находится на границе с Национальным парком Крюгера. Львы иногда покидают пределы парка и забредают на близлежащие территории. Очевидно, заметив, что хозяев нет дома, шестеро львов облюбовали сад и крыльцо дома на окраине города Худспрейт. Увидев людей, львы поспешили прочь.

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Не известно, не помешает ли инцидент продать дом, но пользователи соцсетей пришли от львов в восторг.

«Нам нужен такой сад! Замечательные звери», — написал один из комментаторов.

«Отличные сторожевые животные… Могут прокормить себя сами… И никаких краж со взломом», — пошутила другая пользовательница соцсетей.

Анна Лысенко

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