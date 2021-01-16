16:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выставленный на продажу дом в ЮАР «заселили» львы
Прайд облюбовал крыльцо и сад.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Дэвид Де Бир и его жена Маришка из Южной Африки приехали проверить дом отца Дэвида, выставленный на продажу.
Когда пара вошла внутрь и открыла жалюзи на окнах, выходящих на задний двор, то застыла в ужасе. Прямо под окнами мирно посапывал целый львиный прайд, сообщает Daily Mail.
Дом Де Биров находится на границе с Национальным парком Крюгера. Львы иногда покидают пределы парка и забредают на близлежащие территории. Очевидно, заметив, что хозяев нет дома, шестеро львов облюбовали сад и крыльцо дома на окраине города Худспрейт. Увидев людей, львы поспешили прочь.
Не известно, не помешает ли инцидент продать дом, но пользователи соцсетей пришли от львов в восторг.
«Нам нужен такой сад! Замечательные звери», — написал один из комментаторов.
«Отличные сторожевые животные… Могут прокормить себя сами… И никаких краж со взломом», — пошутила другая пользовательница соцсетей.
Анна Лысенко