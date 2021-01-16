Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 январяВсемирный день The Beatles, венчание на царство Ивана IV и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
11Как северное сияние преображает шотландский ландшафт
17:32 (мск), источник: Газета.Ру

«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе

В Подмосковье и столице объявили «желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра, снега, метели и гололедицы, предупреждение было продлено до утра 18 января, сообщает РИАМО.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 75% 750 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

Ранее «желтый» уровень был объявлен до утра 17 января.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за сильного снега и метели в Москве действует до 21:00 16 января, в Подмосковье — до 09:00 17 января, из-за порывистого ветра до 15 метров в секунду — до 09:00 17 января. «Желтый» уровень из-за гололедицы действует до 09:00 18 января.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Тверской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской и Воронежской областей. В Ярославской, Брянской, Орловской, Курской и Белгородской областях объявлен следующий, «оранжевый» уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Московском регионе 17 января будет облачно, пройдет снег. Ночью будет минус 20 — минус 18 градусов, днем — минус 17 — минус 15 градусов.

18 января ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью составит минус 23 — минус 21 градус, днем — минус 17 — минус 15 градусов.

 Москва получила почти 10 млн использованных перчаток для защиты от COVID-19
Власти Москвы назвали условие для использования зарубежных вакцин от COVID-19
ЕС надеется, что Россия не выйдет из Договора по открытому небу
Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
Эксперт назвал условие для получения пенсии от 30 тысяч рублей
Врачи рассказали о шансах пациентов с полным поражением легких
Японец разбогател, ничего не делая
Выставленный на продажу дом в ЮАР «оккупировали» львы
В РПЦ посоветовали отказаться от крещенских купаний
Hi-Tech
КНДР показала «самое мощное в мире оружие» (фото) Много фото военной техники
Горячие темы на Авто
Если ты не умеешь радоваться жизни, почему она должна радовать тебя? 247
Человек года ! 236
Что то я себя не узнаю . 189
О сахаре. 175
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Меркель рассказала о своей самой большой мечте. Она связана с Россией
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Какая национальность Елены Малышевой: фото родных
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь