17:32 (мск), источник: Газета.Ру
«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе
В Подмосковье и столице объявили «желтый» уровень опасности
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Ранее «желтый» уровень был объявлен до утра 17 января.
Предупреждение
Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Тверской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской и Воронежской областей. В Ярославской, Брянской, Орловской, Курской и Белгородской областях объявлен следующий, «оранжевый» уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.
18 января ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью составит минус 23 — минус 21 градус, днем — минус 17 — минус 15 градусов.