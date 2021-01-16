20:41 (мск), источник: Российская газета
Минздрав проверит безопасность вакцины «Спутник V» для онкобольных
В России идет вакцинация против ковида. Ждали ее с нетерпением. А вот теперь, когда есть реальная возможность сделать прививку, появилось вокруг вакцинации немало сомнений, вопросов: кому, когда, в каком возрасте, какие противопоказания и так далее. Не навредит ли введение вакцины людям, страдающим хроническими болезнями? Можно ли ее вводить, например, онкопациентам, которые нередко в зоне риска.