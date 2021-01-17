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03:04 (мск), источник: Коммерсантъ

АТОР уточнила условия полетов в открывшиеся страны

Ассоциация туроператоров России (АТОР) напомнила об условиях въезда в Финляндию, Катар, Индию и Вьетнам. С 27 января с ними возобновляется авиасообщение. Туристические поездки в перечисленные страны остаются недоступными, сообщается в пресс-релизе АТОР.

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Источник: РИА "Новости"

В Финляндии въезд возможен только с учебными или гуманитарными целями. Аэропорт Хельсинки может использоваться как транзитный хаб для туристов.

Во Вьетнам россияне могут въехать по рабочей визе в качестве инвесторов, дипломатов, экспертов, высококвалифицированных рабочих и бизнес-менеджеров. Купить билет можно только с въездной визой, при посадке надо предъявить отрицательный ПЦР-тест. При въезде также нужно сдать еще один тест и пройти двухнедельный карантин.

В Индии международное авиасообщение прекращено до 31 января. Допускаются только вывозные и гуманитарные рейсы. В страну пускают только граждан с супругами и семьями, а также владельцев паспортов Непала и Бутана. Действующие туристические и электронные визы аннулированы, новые не выдаются. Транзит через Индию для россиян также невозможен. АТОР добавляет, что после 31 января ситуация может измениться.

Закрыты для россиян и границы Катара. В страну могут въехать только ее жители, а также граждане Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ с супругами. Разрешен въезд дипломатов, иностранных рабочих и обладателей ВНЖ. Россияне могут использовать аэропорт Дохи как транзитный пункт.

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