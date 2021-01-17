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05:58 (мск), источник: РБК

Вирусологи оценили риск заражения COVID-19 во время крещенских купаний

Вероятность заражения коронавирусной инфекцией в проруби минимальна, однако в помещениях для подготовки к крещенским купаниям риск заболеть COVID-19 cущественно возрастает. Об этом сообщил РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

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Источник: Агентство «Москва»

«В тех помещениях, где происходит подготовка и куда попадают люди после того, как окунулись в прорубь, — все-таки помещение замкнутое, вентиляция там будет минимальная, скученность населения вполне вероятна. В этом месте вероятность заражения я бы не исключал», — пояснил он.

По словам вирусолога, в воде возбудитель COVID-19 встречается, но в незначительном количестве, поэтому вероятность, что заражение произойдет через воду, крайне низкая.

«Вирус довольно неплохо переносит температуру, близкую к нулю. Если учитывать, что температура в купели будет в районе +4 градусов, то эта температура будет комфортна для вируса, но его количество незначительно для заражения», — отметил Вознесенский.

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Как сообщила в разговоре с РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, в случае если возле купели будет много людей, которые не будут соблюдать дистанцию, цепочка передачи вируса может быть активирована.

«В этот период, когда люди купаются, резкое стрессовое воздействие на иммунитет может привести к окну дополнительных возможностей для заражения. В этом году к этому надо относиться более аккуратно, чем в предыдущие годы. Нельзя переохлаждаться, если есть хронические заболевания», — предупредила эксперт.

По мнению Попович, крещенские купания не всегда полезны и несут большую нагрузку на сердце, а любой стресс вызывает ослабление защитных сил организма.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. По традиции праздник сопровождается массовым купанием в прорубях.

Ранее в Минздраве дали рекомендации в связи с предстоящим событием. Тем, кто планирует окунаться в прорубь на Крещение, следует сделать прививку от коронавируса более чем за неделю до или через два дня после купаний.

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