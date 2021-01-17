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08:58 (мск), источник: Lenta.Ru

В Европе заявили о способности «Спутника V» подавить пандемию COVID-19

Россия создала вакцину от коронавируса «Спутник V», продемонстрировав способность самостоятельно разрабатывать лекарство, которое может подавить пандемию COVID-19. Такое мнение выразил журналист Федерико Куско в испанском издании французской газеты Le Monde Diplomatique.

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Источник: AP 2020

Автор статьи подчеркивает, что на Западе скептически и безразлично отреагировали на появление препарата. «Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы», — отметил Куско.

По мнению журналиста, создание вакцины — результат целой исторической цепочки научных разработок в России. Он заявил, что западные «рассказчики» годами отрицали российские достижения и теперь удивлены объявлением о создании лекарства.

Кроме того, подчеркнул Куско, в отличие от США и Европы, где фармацевтические лаборатории «навязывают свои лекарства по астрономическим ценам», Россия за деньгами не гонится.

Журналист заключил, что «Спутник V» сейчас распространяется по всему миру и, вероятно, спустя 50 лет никто не вспомнит западных подозрений в отношении российской вакцины.

Ранее в январе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пообещала помочь сертифицировать «Спутник V». Как заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро организации Олег Бенеш, сейчас сертификация на стадии согласования ВОЗ, однако организация готова помочь и ускорить процесс.

«Спутник V» был разработан российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор».

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