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11:30 (мск), источник: Известия

В Москве еще 4612 человек вылечились от COVID-19

Еще 4612 человек в Москве вылечились от COVID-19 за прошедшие сутки. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Источник: AP 2020

Таким образом, общее число выздоровевших в столице составляет 739 340 человек.

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы крови при отсутствии у них хронических заболеваний. У потенциального донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

5 декабря в Москве стартовала вакцинация от COVID-19. Записаться на получение прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС. ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в центре имени Гамалеи и стал первой в РФ и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

15 января заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что для прохождения вакцинации от коронавируса москвичам больше не нужно предоставлять справку с места работы, достаточно назвать сферу занятости.

Кроме того, 20 января в городе откроются выездные пункты вакцинации от COVID-19. Первые шесть из них заработают во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, ГУМе, «Геликон-опере», фудмолле «Депо» и нескольких торговых центрах.

14 января мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города не откладывать решение о вакцинации от коронавируса, чтобы как можно скорее сформировался коллективный иммунитет и город быстрее вернулся к обычной жизни.

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