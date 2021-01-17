В России за сутки выявили 23 586 заразившихся коронавирусом

Число умерших от COVID-19 за сутки составило 481. Вчера, 16 декабря, была зафиксирована максимальная с начала года суточная смертность, связанная с COVID-19, — 590 случаев.
Больше всего новых случаев:
Россия остается на четвертом месте по числу заразившихся коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Первое место в списке занимают США (23,8 млн), Индия (10,6 млн) и Бразилия (8,5 млн). Всего в мире зарегистрировано 94,5 млн заболевших с начала пандемии.
18 января в России ожидается начало массовой вакцинации. По данным фонда «Петербургская политика», на данный момент только в нескольких регионах прививку от коронавируса могут сделать все желающие, а не только врачи и учителя. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отчитался о запасе вакцины в количестве 9 тыс. доз и озвучил идею выдавать вакцинированным бейджи, которые дадут право не носить маску в общественных местах.