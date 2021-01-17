12:33 (мск), источник: Известия
Умер депутат Госдумы Николай Антошкин
Герой Советского Союза, депутат Госдумы
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«К большому сожалению, он сегодня скончался», — приводит ТАСС его слова.
В беседе с «Интерфаксом» Дерябин уточнил, что дата и место погребения Антошкина будет объявлена позднее.
Антошкин родился в Федоровском районе Башкирской АССР. Окончил Оренбургское высшее военное училище летчиков им. И. С. Полбина. Он командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, самолично участвуя в полетах над разрушенным энергоблоком, пишет «Газета.ру».
В 1989—1993 годах Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, после был командующим фронтовой авиацией.
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