Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Банки ограничат снятие наличных К чему готовиться клиентам
Фоторепортажи
30Лучшие снимки фотоагентств 2020
11Как северное сияние преображает шотландский ландшафт
12:33 (мск), источник: Известия

Умер депутат Госдумы Николай Антошкин

Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин скончался в больнице. Об этом 17 января сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Источник: РИА "Новости"

«К большому сожалению, он сегодня скончался», — приводит ТАСС его слова.

В беседе с «Интерфаксом» Дерябин уточнил, что дата и место погребения Антошкина будет объявлена позднее.

По некоторым данным, Антошкина госпитализировали в начале января с COVID-19.

Антошкин родился в Федоровском районе Башкирской АССР. Окончил Оренбургское высшее военное училище летчиков им. И. С. Полбина. Он командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, самолично участвуя в полетах над разрушенным энергоблоком, пишет «Газета.ру».

В 1989—1993 годах Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, после был командующим фронтовой авиацией.

 Расходная неделя: в первые дни года россияне увеличили траты на 12%
Уплывут в прошлое: к концу десятилетия ВМФ радикально обновится
Третью российскую вакцину от COVID-19 введут в оборот в марте
Россиян предупредили об аномальном холоде
В США 55 человек умерли после получения вакцин Pfizer и Moderna
В Европе заявили о способности «Спутника V» подавить пандемию
Москву засыпало снегом (фото)
В американском парке появился пещерный человек в глыбе льда
Gnezdo.ru
Внук советского Ихтиандра вырос красавцем: фото
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Какая национальность Елены Малышевой: фото родных
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Популярные темы на «Детях»
Муж обидел 349
Я люблю, когда над городом- снег... 131
Боюсь рожать. 119
Что делают в таких случаях?( или как я себя почувствала инфантило-д..билом.) 107
Леди
У сестры Жанны Фриске новый роман Родственница певицы развелась полтора года назад
Новости партнеров
Кому из россиян дадут новую выплату 5000 рублей до 31 марта
Ни в коем случае, никогда не спрашивайте у зека "Сколько времени?"
Голикова рассказала о новой индексации пенсий россиян в 2021
Делягин: когда в России вернут пенсионный возраст
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь