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12:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

В американском парке появился пещерный человек в глыбе льда

С ним фотографируются все желающие.

В одном из парков города Миннеаполис в США посетители увидели необычную скульптуру — пещерного человека, заключенного в глыбу льда.

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Странная скульптура немного напоминает монолит, который в конце 2020 года стал появляться в разных частях мира самым загадочным образом. Однако автор пещерного человека известен — это скульптор Зак Шумак.

На самом деле фигура заключена не в лед, а в очень напоминающий его пластик. Шумак создал ее для однодневного маркетингового мероприятия, после чего скульптура пылилась у него в гараже. Тогда-то скульптор и решил установить ее в парке, чтобы произведение не пропадало зря, сообщил он Fox 9.

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Планируется, что пещерный человек простоит в парке до весны, а пока с ним фотографируются посетители.

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Анна Лысенко

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