Вакцину центра им. Чумакова от COVID-19 введут в гражданский оборот в марте

«Нашу (вакцину. — Ред.) ждать в гражданском обороте, наверное, в районе марта», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Чернов добавил, что в геноме коронавируса обнаружили уже более 50 различных видов белков.
«Когда мы представляем организму весь спектр всего, что там находится, то мы рассчитываем на то, что наша защита будет более комплексная», — подчеркнул замгендиректора центра.
15 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду, что вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Чумакова, тоже будет включена в программу вакцинации населения.
Центр имени Чумакoва 25 сентября 2020 года пoлучил разрешениe Минздравa России на клинические испытaния вaкцины на добровoльцах. В октябре в Кирове начались клинические исследования. В испытаниях приняли участие 70 человек в возрасте от 20 до 47 лет.
Кроме того, в октябре глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что производство третьей вакцины от коронавируса в России может начаться в 2021 году.
Отмечается, что в Центре имени Чумакова разработана так называемая цельновирионная вакцина — в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».