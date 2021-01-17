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15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Необычные «краски» японского художника удивили Сеть (фото)

Их создала сама природа.

Японский художник Котэцу привлек к себе внимание пользователей соцсетей необычными рисунками, в которых половину «работы» выполняет сама природа.

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Котэцу — мастер японского традиционного вырезания из бумаги под названием кири. Он рисует персонажей аниме, затем вырезает трафарет и фотографирует его на фоне заката, моря, полей, парка или другого пейзажа. В итога природа сама «разукрашивает» рисунок, а художник только фотографирует результат и делится им в соцсетях.

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Анна Лысенко

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