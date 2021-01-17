15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Необычные «краски» японского художника удивили Сеть (фото)
Их создала сама природа.
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Японский художник Котэцу привлек к себе внимание пользователей соцсетей необычными рисунками, в которых половину «работы» выполняет сама природа.
Котэцу — мастер японского традиционного вырезания из бумаги под названием кири. Он рисует персонажей аниме, затем вырезает трафарет и фотографирует его на фоне заката, моря, полей, парка или другого пейзажа. В итога природа сама «разукрашивает» рисунок, а художник только фотографирует результат и делится им в соцсетях.
Анна Лысенко