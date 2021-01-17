Китайский ресторан покорил посетителей очень честным меню

Китайский ресторан «Тетя Дай» в канадском городе Монреаль внезапно прославился благодаря предельно честному меню, которое составляет его хозяин.
В середине января пользовательница соцсетей Ким Белэр опубликовала в своем твиттере несколько снимков с описаниями блюд из меню, сообщает Fox News.
«“Тетя Дай” — мой любимый китайский ресторан в Монреале, но настоящее удовольствие — это его меню с чрезвычайно честными комментариями владельца», — написала девушка рядом с фотографиями.
Например, в описании говядины с апельсинами говорится, что «она не так хороша, как в ресторане General Tao Chicken», а в описании пряной свинины указано, что хозяин ресторана — не большой ее поклонник, потому что эта версия отличается от блюда, которое он ел, когда учился в университете в Китае.
В комментарии к говядине с соусом сатай было написано, что хозяин «не имел возможности ее попробовать», а говядина с тмином была описана как «очень вкусная».
За шесть дней пост Белэр ретвитнули больше 11 тысяч раз и лайкнули больше 70 тысяч человек. Количество заказов в ресторане резко возросло, к нему потянулись журналисты, а владелец Фейган Фэй стал героем канадских новостей.
В комментарии СМИ он рассказал, почему стал делать такие подробные описания. Как оказалась, канадцам многие китайские блюда были в новинку. Посетители опасались их заказывать или же заказывали вовсе не то, что хотели. Поэтому Фэй стал честно рассказывать о новых блюдах, а когда посетителям это понравилось, он сделал подписи ко всем пунктам меню.