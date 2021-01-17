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18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китайский ресторан покорил посетителей очень честным меню

Теперь у него много новых клиентов.

Китайский ресторан «Тетя Дай» в канадском городе Монреаль внезапно прославился благодаря предельно честному меню, которое составляет его хозяин.

В середине января пользовательница соцсетей Ким Белэр опубликовала в своем твиттере несколько снимков с описаниями блюд из меню, сообщает Fox News.

«“Тетя Дай” — мой любимый китайский ресторан в Монреале, но настоящее удовольствие — это его меню с чрезвычайно честными комментариями владельца», — написала девушка рядом с фотографиями.

Фото слева: это блюдо покажет, что китайская кухня может приготовить из нашего любимого картофеля кроме картошки фри, пюре и чипсов. Это картофельное блюдо очень популярно в Китае. Да здравствует картофель! Фото справа: в состав этого блюда входит порошок карри. Не ожидайте чего-то невероятного, но это хороший выбор, который вам понравится.

Например, в описании говядины с апельсинами говорится, что «она не так хороша, как в ресторане General Tao Chicken», а в описании пряной свинины указано, что хозяин ресторана — не большой ее поклонник, потому что эта версия отличается от блюда, которое он ел, когда учился в университете в Китае.

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Не так вкусно, как в General Tao Chicken. В любом случае, я не поклонник североамериканской китайской еды, так что решать вам

В комментарии к говядине с соусом сатай было написано, что хозяин «не имел возможности ее попробовать», а говядина с тмином была описана как «очень вкусная».

За шесть дней пост Белэр ретвитнули больше 11 тысяч раз и лайкнули больше 70 тысяч человек. Количество заказов в ресторане резко возросло, к нему потянулись журналисты, а владелец Фейган Фэй стал героем канадских новостей.

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В комментарии СМИ он рассказал, почему стал делать такие подробные описания. Как оказалась, канадцам многие китайские блюда были в новинку. Посетители опасались их заказывать или же заказывали вовсе не то, что хотели. Поэтому Фэй стал честно рассказывать о новых блюдах, а когда посетителям это понравилось, он сделал подписи ко всем пунктам меню.

Анна Лысенко

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