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18:13 (мск), источник: ИА REGNUM

Нарушившего законы РФ блогера в самолёте сопровождают около 30 журналистов

БЕРЛИН, 17 января 2021, 17:38 — REGNUM. Российский блогер Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву, его сопровождают порядка 30 журналистов.

Источник: AFP 2020

Находящийся в России в розыске за нарушения условий приговора суда блогер вылетел рейсом DP 936 авиакомпании «Победа» из аэропорта Бранденбург (Берлин) в 17:10 мск. Время в полёте составит 2,5 часа.

Отметим, что в Москве вместе с Навальным летит целый десант СМИ — около 30 журналистов сопровождает оппозиционера.

Напомним, ранее суд признал блогера виновным в совершении уголовного преступления. Ему назначили испытательный срок на шесть лет. Осужденный должен был регулярно являться на регистрацию в органы ФСИН до истечения этого срока в конце декабря 2020 года.

Однако он нарушил условия, по меньшей мере шесть раз не явившись на регистрацию. Блогера объявили в розыск 29 декабря 2020 года «с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения».

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