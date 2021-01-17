20:21 (мск), источник: BFM.ru
В США умер один из самых влиятельных музыкальных продюсеров Спектор
Он скончался в тюремной больнице в возрасте 81 года от естественных причин.
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Умер Фил Спектор — один из самых влиятельных продюсеров в истории
Спектор скончался в калифорнийской тюрьме. Информацию подтвердили в службе исполнения наказаний. Там уточнили, что продюсер умер от «естественных причин».
Он работал с такими музыкантами как «Битлз» (работал с группой над альбомом Let It Be), Righteous Brothers, Шер, а также дуэтом «Айк и Тина Тернер». В период с 1961 по 1965 год он спродюсировал 20 хитов, вошедших в чарты топ-40.
Спектор повлиял на творчество Beach Boys и Брюса Спрингстина, а Джон Леннон называл его величайшим продюсером в истории.
С мая 2009 года Спектор отбывал 19-летний тюремный срок за убийство голливудской актрисы Ланы Кларксон, совершенное в 2003 году. Защита Спектора настаивала на том, что у Кларксон была депрессия, и она совершила самоубийство.
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