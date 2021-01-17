Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С января расплатиться наличными станет сложнее Что ждет покупателей и бизнес
Фоторепортажи
12Последствия снегопада в Москве
12Скончался модельер Пьер Карден
20:21 (мск), источник: BFM.ru

В США умер один из самых влиятельных музыкальных продюсеров Спектор

Он скончался в тюремной больнице в возрасте 81 года от естественных причин.

Источник: AFP 2020

Умер Фил Спектор — один из самых влиятельных продюсеров в истории поп-музыки. Ему был 81 год, пишет «Интерфакс».

Спектор скончался в калифорнийской тюрьме. Информацию подтвердили в службе исполнения наказаний. Там уточнили, что продюсер умер от «естественных причин».

Фил Спектор разработал уникальную технологию звукозаписи и аранжировки, получившую название «стена звука».

Он работал с такими музыкантами как «Битлз» (работал с группой над альбомом Let It Be), Righteous Brothers, Шер, а также дуэтом «Айк и Тина Тернер». В период с 1961 по 1965 год он спродюсировал 20 хитов, вошедших в чарты топ-40.

Спектор повлиял на творчество Beach Boys и Брюса Спрингстина, а Джон Леннон называл его величайшим продюсером в истории.

На протяжении многих лет он страдал от пристрастия к алкоголю и наркотиков. В 1980-е он фактически ушел из музыки.

С мая 2009 года Спектор отбывал 19-летний тюремный срок за убийство голливудской актрисы Ланы Кларксон, совершенное в 2003 году. Защита Спектора настаивала на том, что у Кларксон была депрессия, и она совершила самоубийство.

 Карантины кончатся, вирус останется. Комментарий Семена Новопрудского
Статистика смертности от COVID-19: аргументы СМИ и властей Москвы
Третья российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот в марте
Скончался депутат Госдумы и герой Советского Союза Антошкин
В США 55 человек умерли после получения вакцин Pfizer и Moderna
Только двое россиян находились на борту затонувшего сухогруза
В Сахаре выпал снег (фото)
Китайский ресторан покорил посетителей очень честным меню
Пещерный человек в глыбе льда появился в американском парке
Здоровье
111-летний мужчина раскрыл секрет долголетия Он категорически за вакцинацию от новых болезней.
Hi-Tech
Что такое «горизонтальное» землетрясение? Ученые рассказали, что в Иркутской области произошло редкое «горизонтальное» землетрясение
Горячие темы на Авто
Что то я себя не узнаю . 350
Если ты не умеешь радоваться жизни, почему она должна радовать тебя? 247
Человек года ! 238
Математика в мироустройстве. 216
Кино
Арзамасова и Лукин на съемках «Ивановых-Ивановых»: новые фото В новом сезоне популярного сериала появятся также звезды «Папиных дочек» и «Ворониных» — Станислав Дужников и Андрей Леонов
Новости партнеров
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Gnezdo.ru
5 главных примет, что у вас в роду были дворяне
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Как выглядит подросшая дочь Ларисы Удовиченко
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Леди
«Воплощение любви»: Нинидзе показала нежное фото с Виторганом Пара вместе уже больше года.
Новости партнеров
Фото восьмой жены Дмитрия Киселева
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Уголовное дело не позволит участвовать в выборах, но даст повод для хайпа
У Орбакайте нашлись причины недолюбливать Лизу Галкину
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь