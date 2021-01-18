Вильфанд заявил, что жителей европейской части России ожидает «нервная погода»

«Неделя на европейской территории будет, основываясь на терминологии Обухова (советский геофизик, академик), нервной. Я бы сказал, что очень нервной. Нервозность будет проявляться в резких переменах: от сильнейших заморозков за весь зимний сезон в начале недели до оттепели во второй половине недели», — сообщил он.
По словам Вильфанда, в первой половине недели жителей данной территории ожидают аномальные холода до 30 и более градусов мороза, а уже в пятницу придет оттепель. Температура будет подниматься до 4 градусов тепла.
«Днем в четверг температура начнет просто очень быстро ползти вверх. Уже к пятнице ночные температуры будут около минус 5, по области — до минус 7, а днем уже оттепель. Будет даже до плюс 4 градусов доходить. По предварительным расчетам, 23 января уже и ночные температуры будут около 0 градусов», — отметил он.