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02:25 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд заявил, что жителей европейской части России ожидает «нервная погода»

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. «Нервная погода» прогнозируется на европейской части России в течение недели, сильнейшие морозы в начале недели резко сменятся оттепелью в пятницу. Диапазон температуры в течение недели будет больше 30 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«Неделя на европейской территории будет, основываясь на терминологии Обухова (советский геофизик, академик), нервной. Я бы сказал, что очень нервной. Нервозность будет проявляться в резких переменах: от сильнейших заморозков за весь зимний сезон в начале недели до оттепели во второй половине недели», — сообщил он.

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По словам Вильфанда, в первой половине недели жителей данной территории ожидают аномальные холода до 30 и более градусов мороза, а уже в пятницу придет оттепель. Температура будет подниматься до 4 градусов тепла.

«Днем в четверг температура начнет просто очень быстро ползти вверх. Уже к пятнице ночные температуры будут около минус 5, по области — до минус 7, а днем уже оттепель. Будет даже до плюс 4 градусов доходить. По предварительным расчетам, 23 января уже и ночные температуры будут около 0 градусов», — отметил он.

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