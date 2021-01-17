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22:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о давлении на регулятор ЕС при утверждении вакцины Pfizer

На Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) оказывалось давление при утверждении вакцины от коронавируса Pfizer. Об этом стало известно Le Monde из опубликованных в интернете конфиденциальных документов регулятора. Согласно некоторым из них, качество препарата было поставлено под сомнение.

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Источник: AP 2020

Несмотря на это, ряд высокопоставленных представителей ЕС продолжал настаивать на скорейшем утверждении вакцины. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости одобрить вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna до конца года в ультимативной форме, цитирует издание одного из сотрудников ЕАЛС. При этом он подчеркивает, что с обоими препаратами «до сих пор имеются проблемы».

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Больше всего трудностей возникло именно с вакциной Pfizer, говорится в статье. Особенно после того, как вскрылся факт несоответствия составов препарата в коммерческих партиях и тех, которые применялись в ходе клинических испытаний.

Кроме того, беспокойство вызывало отсутствие одобрения в отношении некоторых производственных площадок и нехватка данных о коммерческих партиях вакцины, отмечается в материале.

Ранее сообщалось о том, что вакцина Pfizer вызвала ряд побочных эффектов у пациентов во Франции и Нидерландах. Кроме того, в Германии после прививки вакциной Pfizer умерли как минимум 10 человек, а в Норвегии — 23 человека.

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