Стало известно о давлении на регулятор ЕС при утверждении вакцины Pfizer

Несмотря на это, ряд высокопоставленных представителей ЕС продолжал настаивать на скорейшем утверждении вакцины. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости одобрить вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna до конца года в ультимативной форме, цитирует издание одного из сотрудников ЕАЛС. При этом он подчеркивает, что с обоими препаратами «до сих пор имеются проблемы».
Больше всего трудностей возникло именно с вакциной Pfizer, говорится в статье. Особенно после того, как вскрылся факт несоответствия составов препарата в коммерческих партиях и тех, которые применялись в ходе клинических испытаний.
Кроме того, беспокойство вызывало отсутствие одобрения в отношении некоторых производственных площадок и нехватка данных о коммерческих партиях вакцины, отмечается в материале.
Ранее сообщалось о том, что вакцина Pfizer вызвала ряд побочных эффектов у пациентов во Франции и Нидерландах. Кроме того, в Германии после прививки вакциной Pfizer умерли как минимум 10 человек, а в Норвегии — 23 человека.