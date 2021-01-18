Эксперты не исключили подъема заболеваемости COVID-19 в конце зимы

Такой прогноз дал гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк. Затем, по его словам, можно ожидать улучшение обстановки, которое произойдет в том числе благодаря вакцинации.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 стартует в России в понедельник, 18 января.
«К концу весны — началу лета эпидемиологическая обстановка в стране улучшится, будет заметен эффект от массовой вакцинации, который совпадет с сезонным снижением заболеваемости», — отметил Сергей Шуляк.
Эксперт также добавил, что для снижения показателей заболеваемости иммунитет должен возникнуть у половины населения РФ.
О том, что к лету возрастет число доз выпускаемой вакцины, ранее «Известиям» заявлял руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его словам, сейчас каждый месяц выпускается примерно 1,5 млн доз, а к лету их количество может увеличиться в несколько раз.