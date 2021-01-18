Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 18 январяОткрытие Гавайских островов, премьера "Броненосца “Потёмкина”", прорыв блокады Ленинграда и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
12Скончался модельер Пьер Карден
27Победители самых престижных фотоконкурсов 2020 года
05:22 (мск), источник: РБК

Эксперт назвал повышающий на 250% фактор заражения коронавирусом

Недостаток сна может стать фактором, повышающим риск заражения коронавирусной инфекций COVID-19 на 250%. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

По словам Калинкина, сон является основой здоровья и долголетия наряду с питанием и физической активностью. Для здорового сна специалист рекомендовал в одно и то же время просыпаться и ложиться спать, а также отказаться от будильника.

«Основные правила здорового сна: фиксированное время пробуждения и засыпания и в рабочие и выходные дни. Мы имеем дело с нормой сна, которая составляет для большинства людей от 7 до 9 часов, и в этом случае он выполняет все основные свои функции», — сказал Калинкин.

Читайте также
В ВОЗ уточнили, сколько дней переболевшие COVID-19 остаются заразными

Среди таких них — поддержание иммунитета на должном уровне. Эксперт отметил, что при сокращении сна иммунитет человека резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более, чем 250%.

Для лучшего пробуждения Калинкин посоветовал использовать световые гаджеты. По словам эксперта, они способствуют регуляции циркадных ритмов.

Также врач рассказал о том, как цвет глаз влияет на чувствительность к солнцу. Он назвал важным наличие достаточного количества света для того, чтобы в утренние и дневные часы у человека произошло подавление выработки мелатонина и восстановление его выработки в ночной период времени.

«Достаточно 30−40 минут, человек может делать обычный утренний ритуал, и необязательно смотреть на эту лампу», — объяснил специалист.

По его словам, этого света достаточно для того, чтобы восстановить выработку мелатонина.
Читайте также
Пандемия может привести к вспышкам опасного грибкового заболевания в больницах

«Это для северных широт имеет большое значение, особенно у людей чувствительных к этому. Например, с темной радужкой глаза — у них интенсивность солнечных людей еще больше падает при наличии такого цвета радужки», — заключил специалист.

Ранее эксперты в беседе с РБК сообщили, что в период пандемии число жалоб на бессонницу увеличилось, а количество обращений пациентов с нарушениями сна возросло на 42−46%.

По словам заведующего отделением медицины сна Сеченовского университета, кандидата медицинских наук Михаила Полуэктова, рост пациентов с нарушением сна отражает возросшую психическую нестабильность в обществе. Поскольку коронавирус отличается от других заболеваний масштабом и угрозой для здоровья, вызывает так называемый психологический дистресс, отметил эксперт.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Умер актер «Табакерки» Александр Воробьев
Навального объявили в розыск после новости о его возвращении
В России начинается массовая вакцинация от коронавируса
В ВОЗ уточнили, как долго переболевшие COVID остаются заразными
Вооруженные американцы собрались у здания парламента Мичигана
Ученые: пандемия может вызвать рост смертей от грибков-мутантов
В Сахаре выпал снег (фото)
Объявленный в розыск Навальный задержан в аэропорту Шереметьево
В России разрешат продажу сельхозтоваров на своей земле
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Ученые выяснили, что коронавирус "берет" не всех
Установлен основной источник распространения коронавируса
Кино
Арзамасова и Лукин на съемках «Ивановых-Ивановых»: новые фото В новом сезоне популярного сериала появятся также звезды «Папиных дочек» и «Ворониных» — Станислав Дужников и Андрей Леонов
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Президент России объявил о старте всеобщей цифровой трансформации страны
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Популярные темы на «Детях»
Я люблю, когда над городом- снег... 200
Мама подарила не тот подарок... 145
надоело, ничего не ест! 102
мама предпрениматель и налоги? 70
Новости партнеров
В 90-е пенсии людям платили с задержкой – почему такое больше невозможно
Уже с 1 января президент начнёт масштабные изменения в здравоохранении
Президент обещал подумать над индексацией пенсий работающим пенсионерам
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь