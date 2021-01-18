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10:43 (мск), источник: Коммерсантъ

В Башкирии начнут выдавать COVID-паспорта

Жители Башкирии, у которых есть антитела к коронавирусу после болезни, и те, кто сделал прививку, смогут получить COVID-паспорт с 5 февраля. Документ будет давать преимущество при посещении массовых мероприятий и при получении скидок, сообщил глава республики Радий Хабиров. С начала пандемии в регионе выявлено более 21,9 тыс. зараженных, умерло свыше 160 человек.

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Источник: Агентство «Москва»

«С сегодняшнего дня в республике вводится новый проект по борьбе с коронавирусной инфекцией — антиковидный паспорт Башкортостана. Паспорт будут получать те, кто переболел и имеет антитела, и тот, кто вакцинировался», — сказал господин Хабиров на совещании в правительстве республики (цитата по ТАСС).

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Он пояснил, что это позволит не «держать дома» людей старше 65 лет, которые уже переболели или сделали прививку. Сейчас жители республики старше 65 лет находятся на самоизоляции. По словам главы региона, введение паспортов также будет стимулировать людей проходить вакцинацию.

«Наличие антител будет регистрироваться в системе Минздрава, потом автоматически будет переправляться на портал госуслуг, портал уведомляет через личный кабинет, электронную почту или телефон о QR коде, это и есть антиковидный паспорт. Код можно хранить в смартфоне либо с сайта распечатать», — уточнил руководитель администрации главы региона Александр Сидякин. Он рассказал, что обладатели паспортов смогут свободно посещать массовые культурные и спортивные мероприятия, общественные места, получать скидки в магазинах, фитнес-клубах и других учреждениях.

Сегодня, 18 января, в социальных учреждениях республики снимается обязательный режим самоизоляции, а их сотрудники переходят на обычный режим работы. Начнут проводиться соревнования при заполняемости залов в помещениях на 30%, на открытом воздухе — на 50%. Также сегодня в России начинается массовая вакцинация от коронавируса.

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