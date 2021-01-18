11:46 (мск), источник: Lenta.Ru
Мужчина прожил три месяца в аэропорту из-за боязни коронавируса
Калифорниец незаконно прожил три месяца в международном аэропорту Чикаго
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По информации издания, 36-летний Адитья Сингх скрывался в охраняемой зоне аэропорта О’Хара, используя потерянный сотрудником аэропорта бейдж. Мужчина заявил в суде, что боялся лететь в родной
Мужчина обвиняется в преступном проникновении в запрещенную зону аэропорта и краже имущества. Защита настаивает, что, несмотря на необычные обстоятельства дела, действия Сингха не носили насильственного характера. Мужчина имеет степень магистра в области гостеприимства, но является безработным.
В последние месяцы в Калифорнии резко выросло количество зараженных, общее число случаев заболевания приблизилось к трем миллионам. В начале января бригадам скорых американского округа