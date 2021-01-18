ВОЗ заявила о мире на грани «морального провала» из-за пандемии

Человечество оказалось на грани «катастрофического морального провала» из-за неравномерного распределения вакцин от коронавируса, заявил во время пресс-конференции глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
Я должен быть откровенным: мир находится на грани катастрофического морального провала. И цена этого провала будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира.
Тедрос Гебрейесусглава ВОЗ
Он подчеркнул, что вакцины от коронавируса, которые могут стать спасением многих людей, могут также стать и еще одним «кирпичом в стене» неравенства, разделяющей людей. «Более 39 млн доз вакцины было распространено по крайней мере в 49 странах с более высоким доходом. И только 25 доз попало в страну с самым низким уровнем дохода. Не 25 млн, не 25 тыс., 25», — констатировал Гебрейесус.
Он отметил, что, несмотря на внешнюю поддержку равноправного распределения вакцины, некоторые страны и компании продолжают приоритетно заключать двусторонние сделки, обходя инициативу COVAX, цель которой — равный доступ к вакцинам всех слоев населения, поднимают цены и пытаются «влезть в начало очереди».
«Вакцины хватит на всех. Но прямо сейчас мы должны работать вместе, как одна глобальная семья, чтобы уделять первоочередное внимание тем, кто наиболее подвержен риску тяжелых заболеваний и смерти во всех странах», — отметил глава ВОЗ.
Неделю назад главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан предупредила, что коллективный иммунитет к COVID-19 не появится в 2021 году, несмотря на начавшуюся вакцинацию. «Даже когда вакцины начнут защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного иммунитета в 2021 году», — предупредила она.
Сваминатан также отметила, что, если коллективный иммунитет появится в нескольких странах, это все равно не защитит все население Земли.
По данным ВОЗ, в мире заразились 93,1 млн человек, скончались 2 млн.