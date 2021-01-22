00:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 22 января
«Кровавое воскресенье» в
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22 января 1630 года европейцы впервые попробовали воздушную кукурузу — попкорн. Именно в этот день английские колонисты в Южной Америке приняли в дар от индейского вождя Кводекуайна мешок попкорна. Поэтому 22 января стали считать днем рождения этого лакомства. Неофициальный праздник появился, когда употребление попкорна объединили с просмотром кино.
На самом деле воздушная кукуруза была знакома людям и до XVII века. Предполагается, что древний человек узнал о свойстве кукурузных зерен взрываться случайно, во время пожара. Во время раскопок археологи находили и сами зерна, которым тысячи лет, и посуду для приготовления попкорна. Известно также, что в начале 16 века коренное население Мексики использовало попкорн не только в качестве еды, но и в виде украшений для волос и ожерелий.
В этот день в 1905 году была расстреляна колонна петербургских рабочих, которые направлялись к царю Николаю II, чтобы вручить Петицию о рабочих нуждах. Поводом для выступления рабочих стала не достигшая своих целей забастовка, начавшаяся 3 января на Путиловском заводе и охватившая все заводы и фабрики Петербурга. Наряду с экономическими, петиция включала ряд политических требований, главным из которых был созыв народного представительства в форме Учредительного собрания.
Царя в этот день не было в городе, а народ был встречен жестоким отпором с применением оружия. Были убиты несколько сотен человек, многие получили ранения. Разгон шествия получил в истории название «Кровавое воскресенье», или «Красное воскресенье». Он вызвал взрыв возмущения в российском обществе и во всем мире и послужил толчком к началу Первой русской революции.
22 января 1973 года Верховный суд Соединенных Штатов Америки вынес решение о том, что запреты на аборты, которые действовали в американских штатах, нарушают право женщины «на частную жизнь», закрепленную 14 поправкой Конституции США. Сначала суд вынес решение о легализации абортов только вплоть до третьего месяца беременности, потом этот срок был расширен.
Иск в суд подала американка Норма Маккорви, скрывавшаяся под псевдонимом Джейн Роу. Ее оппонентом выступал прокурор техасского графства Даллас Генри Уэйд, защищавший закон штата о запрете на аборты. До дела, получившего название «Роу против Уэйда», аборты в ряде штатов страны были запрещены, кроме случаев угрозы жизни матери, в других штатах действовали серьезные ограничения на прерывание беременности. По иронии судьбы, в 1995 году Норма Маккорви, ставшая символом движения за право на аборт, неожиданно крестилась и стала принципиальной противницей прерывания беременности.
41 год назад академик Андрей Дмитриевич Сахаров был задержан по пути на работу, а затем вместе с женой без суда отправлен в ссылку в город Горький. Ученый находился под неусыпным контролем, лишен всех государственных наград и званий СССР, изолирован от мира и большой научной работы. Причиной ссылки стало то, что Сахаров в интервью западным корреспондентам резко критиковал решение о вводе советских войск в Афганистан, принятое в конце 1979 года. Из Горького Сахаров с женой были возвращены в декабре 1986 года.
В 1898 году в этот день на свет появился советский режиссер театра и кино, художник, сценарист, теоретик искусства, педагог Сергей Михайлович Эйзенштейн. Благодаря фильму «Броненосец “Потемкин”» его имя стало синонимом советского кино. Талантом Эйзенштейна восхищался Чарли Чаплин, который называл его картину «Иван Грозный» «высшим достижением в жанре исторических фильмов». Режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР и был лауреатом двух Сталинских премий первой степени.