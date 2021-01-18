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16:01 (мск), источник: Коммерсантъ

На «Госуслугах» в тестовом режиме стартовала запись на вакцинацию от COVID-19

Запись на вакцинацию от коронавируса через портал «Госуслуги» запускается сегодня в тестовом режиме, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

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Источник: РИА "Новости"

«С сегодняшнего дня в тестовом режиме в регионах запускается запись на вакцинацию на “Госуслугах” и в мобильном приложении. С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию. Записаться может любой гражданин — даже если вы ни разу не были на портале, вы легко сможете зарегистрироваться через мобильный телефон, не выходя из дома», — сказал Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».

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После вакцинации на портале можно будет получить сертификат.

«По завершении второго этапа вакцинации можно будет оформить электронный сертификат (…) мы берем QR, который можно проверить, и у нас подтверждение, что сертификат профилактической прививки действителен, и им очень удобно пользоваться, если его нужно где-то предъявлять», — сообщил вице-премьер.

Сегодня, 18 января, в России по поручению президента Владимира Путина началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Российские власти планируют в 2021 году привить от коронавируса 60% населения России (68,6 млн человек). До конца марта смогут привиться 20 млн человек.

В Москве, где прививочная кампания началась ранее, к середине января сделали прививку от коронавируса около 140 тыс. человек. В Кемеровской области вакцинировались 3,5 тыс. человек. В Санкт-Петербурге привились 18,5 тыс. человек, в Ленинградской области — 1240 человек, в Хабаровском крае — 3,2 тыс. человек, в Свердловской области — 12 тыс. человек, в Челябинской области — 9 тыс. человек, в Белгородской области — более 1,3 тыс. человек.

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