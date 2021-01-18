16:01 (мск), источник: Коммерсантъ
На «Госуслугах» в тестовом режиме стартовала запись на вакцинацию от COVID-19
Запись на вакцинацию от коронавируса через портал «Госуслуги» запускается сегодня в тестовом режиме, заявил
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«С сегодняшнего дня в тестовом режиме в регионах запускается запись на вакцинацию на “Госуслугах” и в мобильном приложении. С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию. Записаться может любой гражданин — даже если вы ни разу не были на портале, вы легко сможете зарегистрироваться через мобильный телефон, не выходя из дома», — сказал Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
После вакцинации на портале можно будет получить сертификат.
«По завершении второго этапа вакцинации можно будет оформить электронный сертификат (…) мы берем QR, который можно проверить, и у нас подтверждение, что сертификат профилактической прививки действителен, и им очень удобно пользоваться, если его нужно
Сегодня, 18 января, в России по поручению президента Владимира Путина началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Российские власти планируют в 2021 году привить от коронавируса 60% населения России (68,6 млн человек). До конца марта смогут привиться 20 млн человек.
В Москве, где прививочная кампания началась ранее, к середине января сделали прививку от коронавируса около 140 тыс. человек. В Кемеровской области вакцинировались 3,5 тыс. человек. В